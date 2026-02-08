Main Menu

रेल यात्रियों को बड़ी राहत! 10 ट्रेनों का किराया होगा सस्ता, सुपरफास्ट टैग हटेगा

08 Feb, 2026

great relief for train passengers fares for 10 trains will be reduced

नेशनल डेस्कः ट्रेन से सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए देश की 10 प्रमुख ट्रेनों से सुपरफास्ट का दर्जा हटाने का फैसला किया है। यह बदलाव अप्रैल के मध्य (13 से 16 अप्रैल के बीच) से लागू होगा। सुपरफास्ट का दर्जा हटते ही इन ट्रेनों का टिकट किराया कम हो जाएगा, जिससे यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। ये ट्रेनें अब सामान्य एक्सप्रेस के रूप में चलेंगी और इनके ट्रेन नंबर भी बदल दिए जाएंगे।

कौन-कौन सी ट्रेनों पर असर पड़ेगा?

सुपरफास्ट टैग हटने वाली प्रमुख ट्रेनों में शामिल हैं:

इन ट्रेनों से हटेगा सुपरफास्ट का दर्जा
PunjabKesari

रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों में ठहराव ज्यादा होने के कारण इनकी गति सामान्य एक्सप्रेस जैसी हो गई थी, इसलिए इन्हें सुपरफास्ट बनाए रखना सही नहीं था।

यात्रियों को कितनी राहत मिलेगी?

अब यात्रियों को सुपरफास्ट चार्ज नहीं देना होगा। पहले यह अतिरिक्त शुल्क इस तरह लगता था: स्लीपर क्लास: लगभग ₹30, AC-3 / AC-2: लगभग ₹45। अब यह पैसा टिकट में नहीं जुड़ेगा, यानी यात्रा सस्ती होगी।

यात्री क्यों कर रहे थे शिकायत?

यात्रियों का कहना था कि: “जब ट्रेन सुपरफास्ट जैसी स्पीड से नहीं चल रही, तो सुपरफास्ट चार्ज क्यों लिया जा रहा है?” इसी शिकायत के बाद रेलवे ने समीक्षा की और यह फैसला लिया।

रेलवे का क्या कहना है?

रेलवे के मुताबिक इससे किराया ज्यादा न्यायसंगत होगा, यात्रियों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। रोज यात्रा करने वालों और लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा।

