Ghar Ka Vastu: बिना तोड़-फोड़ के घर में सुख-समृद्धि लाने के 7 शक्तिशाली वास्तु उपाय

ghar ka vastu

Vastu for money health and peace: हिंदू शास्त्रों में वास्तु शास्त्र को जीवन की ऊर्जा का विज्ञान माना गया है। मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर केवल ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि पंचतत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संतुलित स्वरूप होता है। जब इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है, तो वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, जिनका प्रभाव धन, स्वास्थ्य, संबंध और मानसिक शांति पर पड़ता है। अच्छी बात यह है कि हर वास्तु दोष को तोड़-फोड़ से ठीक करना आवश्यक नहीं। कुछ सरल उपाय भी अत्यंत प्रभावी सिद्ध होते हैं।

वास्तु शास्त्र केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने का शास्त्र है। इन सरल उपायों को श्रद्धा और नियम से अपनाने पर घर में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है।

Ghar Ka Vastu

पंचमुखी हनुमान जी की उपासना
वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा यम और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। इस दिशा में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र या प्रतिमा लगाने से घर पर आने वाली नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं। हनुमान चालीसा में वर्णित वीर्य, बल और रक्षा का भाव घर में स्थिरता लाता है।

Ghar Ka Vastu

दक्षिण-पश्चिम दिशा में क्रिस्टल बॉल
दक्षिण-पश्चिम दिशा संबंधों और स्थायित्व की दिशा होती है। यहां क्रिस्टल बॉल या गुलाबी क्वार्ट्ज रखने से वैवाहिक जीवन, पारिवारिक संबंध और संपत्ति से जुड़े दोष शांत होते हैं।

वास्तु यंत्र की स्थापना
उत्तर-पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा गया है, जो देवताओं की दिशा मानी जाती है। यहां श्री यंत्र या वास्तु दोष निवारण यंत्र स्थापित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ग्रह दोष भी शांत होते हैं।

Ghar Ka Vastu

बांसुरी का शुभ प्रयोग
भगवान श्रीकृष्ण की बांसुरी को सुख और आनंद का प्रतीक माना गया है। मुख्य द्वार या उत्तर-पूर्व दिशा में बांसुरी टांगने से वास्तु दोष कम होते हैं और घर में शांति बनी रहती है।

Ghar Ka Vastu

गंगाजल और कपूर से शुद्धिकरण
गंगाजल को मोक्षदायिनी माना गया है। सप्ताह में एक बार गंगाजल का छिड़काव और प्रतिदिन कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है।

Ghar Ka Vastu

मोर पंख का चमत्कारी प्रभाव
मोर पंख को वास्तु में अत्यंत शुभ माना गया है। इसे उत्तर-पूर्व दिशा या बच्चों के अध्ययन कक्ष में रखने से बुद्धि, एकाग्रता और सकारात्मक सोच बढ़ती है।

वास्तु दीपक जलाने का महत्व
अंधकार वास्तु दोष को बढ़ाता है। उत्तर-पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है।

Ghar Ka Vastu

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

