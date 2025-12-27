Banke Bihari Mandir : वृंदावन जाने से पहले पढ़ लें ये जरूरी खबर, 2 जनवरी तक बाहरी वाहनों की एंट्री बंद

Banke Bihari Mandir : नए साल की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए वृंदावन में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए नया डायवर्जन प्लान लागू किया है। इसके तहत गुरुवार से 2 जनवरी तक वृंदावन...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Banke Bihari Mandir : नए साल की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए वृंदावन में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए नया डायवर्जन प्लान लागू किया है। इसके तहत गुरुवार से 2 जनवरी तक वृंदावन में सभी बाहरी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। साथ ही, बड़े वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

ट्रैफिक एसपी मनोज यादव ने जानकारी दी कि हर वर्ष नववर्ष के अवसर पर वृंदावन में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे यातायात दबाव काफी बढ़ जाता है। इसी कारण यातायात व्यवस्था में यह परिवर्तन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2 जनवरी तक किसी भी प्रकार का बाहरी वाहन वृंदावन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए अलग-अलग रूट पर कुल 21 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की ओर से आने वाले वाहनों के लिए सात स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं, मथुरा शहर की दिशा से आने वाले वाहनों को पांच पार्किंग स्थलों पर खड़ा किया जाएगा। छटीकरा मार्ग से आने वाले वाहनों के लिए छह पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जबकि जैंत कट की ओर से आने वाले वाहन तीन निर्धारित पार्किंग स्थानों पर खड़े होंगे।

इसके अलावा, परिक्रमा मार्ग पर सभी प्रकार के ई-रिक्शा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, बुजुर्गों, दिव्यांगों और बीमार श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए उनके लिए ई-रिक्शा संचालन की विशेष अनुमति दी गई है। यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

