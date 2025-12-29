Capricorn Prediction 2026: मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026, पढ़ें 12 महीनों का सालाना राशिफल

Capricorn Prediction 2026: “मकर राशिफल 2026” का यह विशेष लेख मकर राशि वालों के लिए लेकर आया है, जो पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। इस राशिफल के माध्यम से मकर राशि वाले आने वाले नए साल यानी कि वर्ष 2026 में अपने करियर, व्यापार, प्रेम, विवाह...

Capricorn Prediction 2026: “मकर राशिफल 2026” का यह विशेष लेख मकर राशि वालों के लिए लेकर आया है, जो पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। इस राशिफल के माध्यम से मकर राशि वाले आने वाले नए साल यानी कि वर्ष 2026 में अपने करियर, व्यापार, प्रेम, विवाह सहित स्वास्थ्य आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जान सकेंगे। साथ ही, इस साल में होने वाले ग्रहों के गोचर के आधार पर आपको कुछ सरल एवं अचूक उपाय भी प्रदान करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर राशि के लिए मकर राशिफल 2026 क्या भविष्यवाणी कर रहा है।



परिवार

मकर राशिफल 2026 के अनुसार, मकर राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। बता दें कि दूसरे भाव में राहु ग्रह की स्थिति की वजह से परिजनों के बीच आपसी सामंजस्य में कमी रह सकती है क्योंकि सदस्य एक-दूसरे पर संदेह कर सकते हैं या किसी बात का बतंगड़ बन सकता हैं। बेहतर होगा कि एक-दूसरे के प्रति वफादार रहें और एक-दूसरे के बारे में सकारात्मक सोचें। साथ ही, बातों को सुलझाने की कोशिश करें क्योंकि ऐसा करने के बाद ही आपका पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा, अन्यथा यह वर्ष पारिवारिक मामलों में सकारात्मक परिणाम देने में पीछे रह सकता है।



बात करें गृहस्थ जीवन की तो वर्ष 2026 में किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव चतुर्थ भाव पर लंबे समय तक नहीं होगा। मकर राशिफल 2026 कहता है कि चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल आपको औसत परिणाम प्रदान करेगा, लेकिन किसी बड़े ग्रह का नकारात्मक प्रभाव चौथे भाव पर न होने के कारण आप गृहस्थ जीवन का आनंद ले सकेंगे। साथ ही प्रयास करके आप इच्छित वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकेंगे। जमीन-जायदाद से संबंधित समस्याएं शांत होने से घर-परिवार का माहौल अच्छा बना रहेगा और आप आनंदित रह सकेंगे।



स्‍वास्‍थ्‍य

मकर राशिफल 2026 कहता है कि मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य वर्ष 2026 में अनुकूल रहेगा। इस वर्ष आपके लग्न या राशि के स्वामी शनि देव पूरे वर्ष तीसरे भाव में रहने वाले हैं। बता दें कि तीसरे भाव में शनि की मौजूदगी को शुभ माना जाता है और ऐसे में, यह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी कही जाएगी। बता दें कि बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 02 जून तक आपके छठे भाव में रहेंगे जो कि एक कमज़ोर बिंदु है। ऐसे में अगर आपको पेट या कमर से जुड़ी समस्या पहले से रही है, तो आपको सतर्क रहना होगा। हालांकि, 02 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में गुरु देव आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके फलस्वरूप, यह स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपकी सहायता करेंगे और कोई बड़ी समस्या आएगी भी तो वह धीरे-धीरे दूर हो जाएगी।



वहीं 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह की स्थिति पुनः कमज़ोर हो जाएगी। दूसरी तरफ, 05 दिसंबर के बाद राहु देव आपके पहले भाव में प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए इस दौरान आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। कुल मिलाकर, वर्ष 2026 के अधिकांश महीने स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक नहीं कहे जाएंगे, बल्कि जून से अक्टूबर तक की अवधि आपके लिए शानदार रहेगी। इससे पहले का समय औसत रहेगा और दो महीने थोड़े कमज़ोर रह सकती हैं। ऐसे में, मुख, पेट, कमर या जननांगों से जुड़े रोगों की शिकायत रह सकती है, इसलिए आपको सेहत को लेकर सावधान रहना होगा।



प्रेम

मकर राशिफल 2026 के अनुसार, मकर राशि के जातकों के प्रेम जीवन के लिए वर्ष 2026 औसत से बेहतर रहेगा। लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए क्योंकि प्रेम में दिखावा होने पर शनि देव की तीसरी दृष्टि रिश्ते को कमज़ोर कर सकती है या फिर रिश्ता टूट भी सकता है। बता दें कि शनि देव सच्ची और अच्छी चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं इसलिए प्रेम सच्चा होने पर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, जो लोग टाइम पास कर रहे हैं, शनि देव उनकी चिंताएं बढ़ा सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्र देव साल के अधिकांश समय आपको अनुकूल परिणाम देंगे जो कि प्रेम के कारक ग्रह हैं। ऐसे में आपको दोनों तरफ से प्रेम जीवन में शुभ फल प्राप्त होंगे।



वहीं बृहस्पति देव भले ही इस पूरे वर्ष ज्यादा मज़बूत स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन 02 जून से 31 अक्टूबर के बीच यह प्रेम संबंधों को मधुर बनाए रखेंगे। ऐसे में अधिकांश ग्रह प्रेम के समर्थन में होंगे या फिर औसत परिणाम प्रदान करेंगे, लेकिन कोई ग्रह विरोध नहीं करेगा। शनि देव के आशीर्वाद से आपका प्रेम जीवन मधुर बना रहेगा। इसके परिणामस्वरूप, आप अपने जीवन का आनंद ले सकेंगे। जिनका प्रेम में सच्चाई का अभाव होगा, उनके बीच बहस या मतभेद हो सकते हैं या फिर एक-दूसरे के प्रति समर्पण न होने की स्थिति में रिश्ता कमज़ोर हो सकता है। मकर राशिफल 2026 कहता है कि सच्चे प्रेम करने वाले इस वर्ष प्रेम संबंधों का आनंद उठा सकेंगे।



कार्यक्षेत्र

मकर राशिफल 2026 के अनुसार, नौकरी की दृष्टि से मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2026 काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है। तीसरे भाव में स्थित शनि मेहनती लोगों को शुभ फल प्रदान करेंगे और कर्मफल दाता शनि पूरे वर्ष ही इस स्थिति में रहने वाले हैं। ऐसे में, धैर्य और मेहनत के साथ काम करने वालों और अनुभवी लोगों की बात मानने वालों को नौकरी में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। हालांकि, बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 02 जून तक आपके छठे भाव में रहेंगे और इसे ज्यादा अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट सेक्टर, शिक्षा और फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। वहीं, कोर्ट-कचहरी और वकालत से संबंधित जातकों के लिए अवधि शुभ रहेगी।



इसके बाद, 02 जून से 31 अक्टूबर तक का समय काफ़ी अच्छा रहेगा और इस दौरान आपके पदोन्नति के भी योग बनेंगे। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो पाता है, तो इस समय किए गए कार्यों से आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। मकर राशिफल 2026 के अनुसार, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव कमज़ोर स्थिति में होंगे और उस समय शनि देव आपका सहयोग करेंगे। ऐसे में, आपके लिए नौकरी में किसी भी तरह का जोख़िम लेना ठीक नहीं रहेगा। बता दें कि बुध ग्रह आपको मिले-जुले परिणाम दे सकते हैं जबकि शुक्र देव आपके पक्ष में नतीजे देंगे। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वर्ष 2026 आपकी नौकरी के लिए औसत से बेहतर या काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा और आप मेहनत करके उन्नति प्राप्त करने में सक्षम होंगे।



धन

मकर राशिफल 2026 के अनुसार, मकर राशि के जातकों के आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 मिलाजुला रहेगा। हालांकि, आपके लिए समय कभी-कभी कमज़ोर भी रह सकता है। आय की दृष्टि से इस साल को अच्छा कहा जाएगा। वहीं, आपके लाभ भाव के स्वामी मिलेजुले फल प्रदान कर सकते हैं, परंतु गुरु ग्रह की स्थिति आपके लिए काफ़ी हद तक शुभ रहेगी जो कि एक अनुकूल बिंदु है। लेकिन, संभव है कि इस साल आप ज्यादा बचत न कर पाएं।



विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर 05 दिसंबर तक राहु आपके दूसरे भाव में रहेंगे और इसे बचत की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। इसके फलस्वरूप, आपके सामने बेकार के खर्चे आ सकते हैं और ऐसे में, आपको किसी भी तरह का जोख़िम उठाने से बचने की सलाह दी जाती है। अगर आपको किसी नए विषय की जानकारी नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र में निवेश करने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपकी जमा पूंजी भी खर्च हो सकती है। मकर राशिफल 2026 कहता है कि आय के लिए वर्ष 2026 ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन बचत के लिए कमज़ोर कहा जाएगा।



उपाय

माता या माता तुल्य स्त्री की सेवा करें और उनके साथ संबंध मज़बूत बनाए रखें।

प्रत्येक गुरुवार मंदिर में चने की दाल चढ़ाएं।

नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करें।