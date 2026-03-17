Chaitra Navratri 2026: 26 या 27 मार्च कब होगा चैत्र नवरात्रि का समापन? जानें, इस बार 8 दिन की है या पूरे 9 दिन की नवरात्रि

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 17 Mar, 2026 09:57 AM

Chaitra Navratri 2026: हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। यह पर्व देवी दुर्गा की आराधना और नए हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026, गुरुवार से शुरू हो रही है। हालांकि इस बार नवरात्रि...

Chaitra Navratri 2026: हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। यह पर्व देवी दुर्गा की आराधना और नए हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026, गुरुवार से शुरू हो रही है। हालांकि इस बार नवरात्रि के समापन को लेकर लोगों के बीच काफी भ्रम बना हुआ है। कुछ लोग 26 मार्च को अंतिम दिन बता रहे हैं, तो कुछ 27 मार्च को।

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चैत्र नवरात्रि 2026 कब तक रहेगी, और इस साल नवरात्र 8 दिन के हैं या पूरे 9 दिन? आइए पंचांग के अनुसार पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं।

चैत्र नवरात्रि 2026 कब से कब तक? (Chaitra Navratri 2026 Start and End Date)

वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का शुभारंभ होता है। इस वर्ष प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 को पड़ रही है, इसलिए इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी।

इस बार तिथियों के संयोग के कारण महाष्टमी और राम नवमी एक ही दिन पड़ रही हैं, जिसके कारण नवरात्रि की अवधि 8 दिनों की रहेगी।

नवरात्रि प्रारंभ: 19 मार्च 2026

नवरात्रि समापन: 26 मार्च 2026

व्रत पारण: 27 मार्च 2026

इस तरह साल 2026 में भक्तों को 8 दिन की नवरात्रि देखने को मिलेगी।

चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना मुहूर्त 2026 (Kalash Sthapana Muhurat)

नवरात्रि का पहला दिन कलश स्थापना या घटस्थापना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त अपने घरों और मंदिरों में मां दुर्गा की स्थापना करते हैं।

कलश स्थापना शुभ मुहूर्त:

19 मार्च 2026: सुबह 06:52 AM से 09:44 AM तक

अभिजीत मुहूर्त: 11:20 AM से 12:09 PM

प्रतिपदा तिथि:

प्रारंभ: 19 मार्च 2026 – 06:52 AM

समाप्त: 20 मार्च 2026 – 04:52 AM

नवरात्रि अष्टमी 2026 (Navratri Ashtami 2026)

नवरात्रि की महाष्टमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्त मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा करते हैं और कन्या पूजन भी किया जाता है।

महाष्टमी तिथि: 26 मार्च 2026

इस दिन देवी मां की पूजा और हवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

राम नवमी 2026 डेट (Ram Navami 2026 Date)

भगवान श्रीराम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन राम नवमी का पर्व मनाया जाता है।

पंचांग के अनुसार:

नवमी तिथि प्रारंभ: 26 मार्च 2026 – 11:48 AM

नवमी तिथि समाप्त: 27 मार्च 2026 – 10:06 AM

मान्यता है कि भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे हुआ था, इसलिए राम नवमी का पर्व 26 मार्च 2026 को ही मनाया जाएगा।

नवरात्रि व्रत का पारण कब करें? (Navratri Vrat Paran 2026)

नवरात्रि के व्रत रखने वाले भक्त राम नवमी के बाद अगले दिन व्रत का पारण करते हैं।

व्रत पारण तिथि: 27 मार्च 2026

समय: सुबह 10:08 बजे के बाद

इस समय के बाद व्रत खोलना शुभ माना जाएगा।

नवरात्रि में हवन कब करें 2026 (Navratri Havan Date)

नवरात्रि के अंतिम दिन देवी पूजा के बाद हवन करने की परंपरा है।

हवन का शुभ समय: 26 मार्च 2026

समय: सुबह 11:48 बजे के बाद (जब नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी)

चैत्र नवरात्रि 2026 में माता की सवारी (Maa Durga Ki Sawari)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर वर्ष मां दुर्गा अलग-अलग वाहनों पर पृथ्वी पर आगमन करती हैं।

वर्ष 2026 में:

माता का आगमन: पालकी पर

माता की विदाई: हाथी पर

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पालकी पर आगमन समाज में कुछ उतार-चढ़ाव का संकेत देता है, जबकि हाथी पर विदाई समृद्धि और अच्छी वर्षा का संकेत माना जाता है।

इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू होकर 26 मार्च 2026 को समाप्त होगी। महाष्टमी और राम नवमी एक ही दिन होने के कारण इस बार नवरात्रि 8 दिनों की होगी। वहीं व्रत रखने वाले भक्त 27 मार्च 2026 को व्रत का पारण कर सकेंगे। नवरात्रि के इन पावन दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है।