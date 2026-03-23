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Chanakya Niti : क्यों हार जाते हैं बुद्धिमान लोग ? चाणक्य की वो 8 सीख जो जवानी में समझ ली तो बुढ़ापा संवर जाएगा

Edited By Updated: 23 Mar, 2026 12:28 PM

chanakya niti

आचार्य चाणक्य की नीतियों को यदि जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाए, तो गलत नहीं होगा। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत अधिक प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लोग भी जीवन के किसी मोड़ पर आकर असफल हो जाते हैं।

Chanakya Niti : आचार्य चाणक्य की नीतियों को यदि जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाए, तो गलत नहीं होगा। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत अधिक प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लोग भी जीवन के किसी मोड़ पर आकर असफल हो जाते हैं। वहीं, कुछ साधारण बुद्धि वाले लोग सफलता की बुलंदियों को छू लेते हैं। चाणक्य के अनुसार, बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उसे सही समय पर सही तरीके से लागू करने में चाणक्य नीति के वे 8 कड़वे सच, जिन्हें यदि युवावस्था में समझ लिया जाए, तो बुढ़ापा पछतावे में नहीं बल्कि सुकून में बीतेगा। तो आइए जानते हैं चाणक्य नीति के वे 8 कड़वे सच के बारे में-

Chanakya Niti

आलस्य
चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति भी अगर आलसी है, तो उसकी बुद्धिमत्ता व्यर्थ है। अक्सर युवा सोचते हैं कि वे कल काम कर लेंगे, लेकिन यही 'कल' उनकी असफलता का कारण बनता है। आलस्य बुद्धि को जंग लगा देता है।

अहंकार
बुद्धिमान लोग अक्सर अपनी योग्यता पर गर्व करने लगते हैं, जो धीरे-धीरे अहंकार में बदल जाता है। चाणक्य के अनुसार, जिस क्षण आप यह मान लेते हैं कि "मुझे सब पता है", उसी क्षण आपकी सीखने की प्रक्रिया और विकास रुक जाता है।

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अपनी कमजोरी और ताकत का गलत आकलन
असफलता का एक बड़ा कारण अपनी क्षमताओं को सही से न पहचानना है। चाणक्य नीति कहती है कि युद्ध हो या जीवन, अपनी ताकत और कमजोरी को छुपाकर रखना चाहिए और शत्रु की शक्ति का कभी कम आकलन नहीं करना चाहिए।

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समय की कद्र न करना
बुद्धिमान लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है। लेकिन चाणक्य के अनुसार, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो अवसर आज है, वह कल नहीं होगा। समय की बर्बादी ही बुढ़ापे में सबसे बड़ा दुख बनती है।

अनुशासन का अभाव
बिना अनुशासन के ज्ञान वैसा ही है जैसे बिना लगाम का घोड़ा। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उसे भाग्य भी सहारा नहीं देता।

धन का संचय न करना
अक्सर लोग अपनी जवानी में धन को पानी की तरह बहाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार, धन आपका सबसे बड़ा मित्र है, विशेषकर बुढ़ापे और संकट के समय। जो बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य के लिए बचत नहीं करता, उसे बाद में अपमानित होना पड़ता है।

गलत संगति का प्रभाव
चाणक्य का एक प्रसिद्ध कथन है- "बुरे मित्र पर कभी विश्वास न करें और अच्छे मित्र पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें।" कई बार बुद्धिमान लोग गलत लोगों की संगत में अपनी साख और भविष्य दोनों बर्बाद कर लेते हैं।

रिस्क लेने से डरना
बुद्धिमान लोग कई बार बहुत ज्यादा हिसाब-किताब लगाने के चक्कर में अवसर हाथ से निकाल देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सफलता के लिए साहस और सही समय पर निर्णय लेना अनिवार्य है। केवल सोचने से लक्ष्य हासिल नहीं होते।

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