Chandra Guru Yuti 2026 : चंद्र-गुरु की युति से बन रहा दुर्लभ योग, इन राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव

Chandra Guru Yuti 2026 : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन और उनकी युति मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। साल 2026 ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति से...

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Chandra Guru Yuti 2026 : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन और उनकी युति मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। साल 2026 ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। वैदिक ज्योतिष में गजकेसरी योग को सबसे शुभ और शक्तिशाली योगों में से एक माना जाता है। जब चंद्रमा और गुरु एक-दूसरे के साथ युति करते हैं या एक-दूसरे से केंद्र भाव (1, 4, 7, 10) में होते हैं, तो इस राजयोग का उदय होता है। 2026 में बनने वाला यह संयोग कुछ खास राशियों के लिए सुख-समृद्धि और सफलता के नए द्वार खोलने वाला है।

गजकेसरी योग

'गज' का अर्थ है हाथी और 'केसरी' का अर्थ है सिंह। हाथी को बुद्धि और गंभीरता का प्रतीक माना जाता है, जबकि सिंह को शक्ति और साहस का। जब कुंडली में गुरु और चंद्रमा मिलते हैं, तो व्यक्ति के भीतर बुद्धिमानी और साहस का अद्भुत संतुलन बनता है।

गुरु (Jupiter): सुख, सौभाग्य, धर्म, धन और संतान का कारक है।

चंद्रमा (Moon): मानसिक शांति, माता, भावना और शीतलता का प्रतीक है।

इन दोनों का मिलन व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्न तो बनाता ही है, साथ ही समाज में मान-सम्मान और उच्च पद भी दिलाता है।

इन भाग्यशाली राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह युति उनके चतुर्थ या नवम भाव को प्रभावित करेगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। यदि आप व्यापार में हैं, तो विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। भूमि या वाहन खरीदने के योग बनेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य (शादी या मुंडन) संपन्न हो सकता है।

कर्क राशि

चूंकि चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं और गुरु यहाँ उच्च के होते हैं, इसलिए इस राशि के लिए यह योग सबसे अधिक फलदायी है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और मानसिक तनाव दूर होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। छात्रों के लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा होगा, विशेषकर जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए गुरु और चंद्रमा का मिलन भाग्य को चमकाने वाला साबित होगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में किया गया निवेश आपको बड़ा मुनाफा दे सकता है। आपका झुकाव धार्मिक कार्यों की ओर बढ़ेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह युति अचानक धन लाभ के योग बनाएगी। नए व्यावसायिक अनुबंध (Contracts) मिल सकते हैं। विदेशी व्यापार से लाभ की संभावना है। पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी और ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

मीन राशि

गुरु मीन राशि के स्वामी हैं, इसलिए यहाँ चंद्रमा का साथ आना बहुत शुभ है। एक से अधिक माध्यमों से धन का आगमन होगा। आपकी निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होगी, जिससे आप कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभाल लेंगे। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

