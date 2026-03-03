Shri Mata Vaishno Devi : चंद्र ग्रहण के चलते वैष्णो देवी भवन पर 3 मार्च की अटका आरती के समय में हुआ बदलाव

कटड़ा (अमित): 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के चलते वैष्णो देवी भवन पर सुबह-शाम होने वाली अटका आरती के समय में बदलाव किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 3 मार्च की अटका आरती सुबह 4 बजे शुरू होकर 5.40 बजे तक खत्म हो जाएगी जबकि शाम के समय होने वाली आरती का...

कटड़ा (अमित): 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के चलते वैष्णो देवी भवन पर सुबह-शाम होने वाली अटका आरती के समय में बदलाव किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 3 मार्च की अटका आरती सुबह 4 बजे शुरू होकर 5.40 बजे तक खत्म हो जाएगी जबकि शाम के समय होने वाली आरती का समय सायं 7.20 से 9 बजे के बीच रहेगा। श्राइन बोर्ड ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाऊंट पर इस संबंध में पुष्टि की है।

विद्वानों के अनुसार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगा और शाम 6 बजकर 46 मिनट पर समाप्त हो जाएगा जबकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर लागू हो जाएगा इसलिए वैष्णो देवी भवन पर होने वाली अटका आरती विशेष पूजा अर्चना के समय में बदलाव किया गया है।