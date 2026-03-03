Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Shri Mata Vaishno Devi : चंद्र ग्रहण के चलते वैष्णो देवी भवन पर 3 मार्च की अटका आरती के समय में हुआ बदलाव

Shri Mata Vaishno Devi : चंद्र ग्रहण के चलते वैष्णो देवी भवन पर 3 मार्च की अटका आरती के समय में हुआ बदलाव

Edited By Updated: 03 Mar, 2026 08:02 AM

shri mata vaishno devi

कटड़ा (अमित): 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के चलते वैष्णो देवी भवन पर सुबह-शाम होने वाली अटका आरती के समय में बदलाव किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 3 मार्च की अटका आरती सुबह 4 बजे शुरू होकर 5.40 बजे तक खत्म हो जाएगी जबकि शाम के समय होने वाली आरती का...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

कटड़ा (अमित): 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के चलते वैष्णो देवी भवन पर सुबह-शाम होने वाली अटका आरती के समय में बदलाव किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 3 मार्च की अटका आरती सुबह 4 बजे शुरू होकर 5.40 बजे तक खत्म हो जाएगी जबकि शाम के समय होने वाली आरती का समय सायं 7.20 से 9 बजे के बीच रहेगा। श्राइन बोर्ड ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाऊंट पर इस संबंध में पुष्टि की है।

विद्वानों के अनुसार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगा और शाम 6 बजकर 46 मिनट पर समाप्त हो जाएगा जबकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर लागू हो जाएगा इसलिए वैष्णो देवी भवन पर होने वाली अटका आरती विशेष पूजा अर्चना के समय में बदलाव किया गया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!