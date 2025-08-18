Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Ganesh Chaturthi 2025: जानिए, गणेश चतुर्थी की सबसे शुभ तिथि और पूजा का पवित्र समय

Ganesh Chaturthi 2025: जानिए, गणेश चतुर्थी की सबसे शुभ तिथि और पूजा का पवित्र समय

Edited By Sarita Thapa,Updated: 19 Aug, 2025 06:48 AM

ganesh chaturthi 2025

Ganesh Chaturthi 2025: भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन बप्पा की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Ganesh Chaturthi 2025: भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन बप्पा की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। भक्त इस दिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर विधिवत पूजा करते हैं और 10 दिनों तक उन्हें घर में विराजमान रखते हैं। माना जाता है कि 10 दिनों तक पूरे विधि-विधान के साथ गणेश जी की पूजा करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है और जीवन में आने वाली हर परेशानी दूर होती है। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में-

PunjabKesari Ganesh Chaturthi

Ganesh Chaturthi 2025 Shubh Muhurat गणेश चतुर्थी 2025 शुभ मुहूर्त  
पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को दोपहर 01 बजकर 54 मिनट से होगी और इसका समापन 27 अगस्त को दोपहर 03 बजकर 44 मिनट पर होगा। पंचांग के अनुसार, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी की शुरुआत होगी और इसी दिन गणेश स्थापना की जाएगी।

PunjabKesari Ganesh Chaturthi

Ganesh ji Puja Vidhi गणेश स्थापना पूजा विधि
गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को घर लाने से पहले पूजा स्थान को अच्छे से साफ कर लें और फूलों से सजावट करें।
उसके बाद साफ-सुथरे स्थान पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।
फिर बप्पा को सफेद या लाल फूल धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, हल्दी, केसर, पंचामृत आदि अर्पित करें।  
अब गणेश जी के माथे पर हल्दी और केसर लगाएं और मीठा, फल, मोदक और अन्य प्रसाद अर्पित करें।
इसके बाद गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और उनके  समक्ष घी का दीपक जलाएं।
अंत में पूरे परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करें।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari Ganesh Chaturthi

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!