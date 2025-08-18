Ganesh Chaturthi 2025: जानिए, गणेश चतुर्थी की सबसे शुभ तिथि और पूजा का पवित्र समय

Ganesh Chaturthi 2025: भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन बप्पा की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है।

Ganesh Chaturthi 2025 Shubh Muhurat गणेश चतुर्थी 2025 शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को दोपहर 01 बजकर 54 मिनट से होगी और इसका समापन 27 अगस्त को दोपहर 03 बजकर 44 मिनट पर होगा। पंचांग के अनुसार, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी की शुरुआत होगी और इसी दिन गणेश स्थापना की जाएगी।





Ganesh ji Puja Vidhi गणेश स्थापना पूजा विधि

गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को घर लाने से पहले पूजा स्थान को अच्छे से साफ कर लें और फूलों से सजावट करें।

उसके बाद साफ-सुथरे स्थान पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।

फिर बप्पा को सफेद या लाल फूल धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, हल्दी, केसर, पंचामृत आदि अर्पित करें।

अब गणेश जी के माथे पर हल्दी और केसर लगाएं और मीठा, फल, मोदक और अन्य प्रसाद अर्पित करें।

इसके बाद गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं।

अंत में पूरे परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करें।