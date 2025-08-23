Main Menu

Ganesh Chaturthi 2025 Rashifal: गणपति के आगमन से इन राशियों पर बरसेंगी बप्पा की खास कृपा, मिलेगा विशेष लाभ

25 Aug, 2025 06:53 AM

ganesh chaturthi 2025 rashifal

Ganesh Chaturthi 2025 Rashifal: गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल पूरे देश में बप्पा के जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Ganesh Chaturthi 2025 Rashifal: गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल पूरे देश में बप्पा के जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास प्रभाव डालता है। माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि-विधान के साथ गणेश जी की पूजा करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है और जीवन में आने वाली हर परेशानी दूर होती है। यह गणेश चतुर्थी कई राशियों के लिए शुभ रहने वाली है। इस पावन अवसर पर भगवान गणेश की कृपा से कई जातकों के जीवन की विघ्न-बाधाएं समाप्त होंगी और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। तो आइए जानते हैं कौन-सी हैं वो राशियां जिनके लिए यह पर्व खास रहने वाला है।

PunjabKesari Ganesh Chaturthi 2025 Rashifal

मेष राशि
गणेश चतुर्थी का पर्व मेष राशि के जातकों  के लिए शुभ रहने वाला है। परिवार के साथ मिलकर किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करेंगे। व्यापार कर रहे लोगों को धन लाभ होने की संभावना है। इस राशि के छात्रों को परीक्षा में मनचाही सफलता मिलेगी। लव लाइफ में रोमांस की बहार छाई रहेगी।

PunjabKesari Ganesh Chaturthi 2025 Rashifal

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए गणेश चतुर्थी का पर्व खास रहने वाला है। ऑफिस में सभी आपके काम की तारीफ करेंगे। बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। जो लोग रिलेशन में हैं, वो शादी के बंधन में बंध सकते हैं। कोर्ट-कचहरी के मामले में फैसला आपके पक्ष में रहेगा।

PunjabKesari Ganesh Chaturthi 2025 Rashifal

कुंभ राशि
गणेश चतुर्थी का पर्व कुंभ राशि के जातकों के लिए शानदार रहने वाला है। राजनीति से जुड़े लोगों लोग किसी नई पार्टी से जुड़ सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों की सैलरी में इजाफा होने की संभावना है। साथी की तरफ से कोई स्पेशल तोहफा मिल सकता है। संतान की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। 

PunjabKesari Ganesh Chaturthi 2025 Rashifal

