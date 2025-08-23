Ganesh Chaturthi 2025 Rashifal: गणपति के आगमन से इन राशियों पर बरसेंगी बप्पा की खास कृपा, मिलेगा विशेष लाभ

Ganesh Chaturthi 2025 Rashifal: गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल पूरे देश में बप्पा के जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी...

Ganesh Chaturthi 2025 Rashifal: गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल पूरे देश में बप्पा के जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास प्रभाव डालता है। माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि-विधान के साथ गणेश जी की पूजा करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है और जीवन में आने वाली हर परेशानी दूर होती है। यह गणेश चतुर्थी कई राशियों के लिए शुभ रहने वाली है। इस पावन अवसर पर भगवान गणेश की कृपा से कई जातकों के जीवन की विघ्न-बाधाएं समाप्त होंगी और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। तो आइए जानते हैं कौन-सी हैं वो राशियां जिनके लिए यह पर्व खास रहने वाला है।





मेष राशि

गणेश चतुर्थी का पर्व मेष राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। परिवार के साथ मिलकर किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करेंगे। व्यापार कर रहे लोगों को धन लाभ होने की संभावना है। इस राशि के छात्रों को परीक्षा में मनचाही सफलता मिलेगी। लव लाइफ में रोमांस की बहार छाई रहेगी।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए गणेश चतुर्थी का पर्व खास रहने वाला है। ऑफिस में सभी आपके काम की तारीफ करेंगे। बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। जो लोग रिलेशन में हैं, वो शादी के बंधन में बंध सकते हैं। कोर्ट-कचहरी के मामले में फैसला आपके पक्ष में रहेगा।





कुंभ राशि

गणेश चतुर्थी का पर्व कुंभ राशि के जातकों के लिए शानदार रहने वाला है। राजनीति से जुड़े लोगों लोग किसी नई पार्टी से जुड़ सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों की सैलरी में इजाफा होने की संभावना है। साथी की तरफ से कोई स्पेशल तोहफा मिल सकता है। संतान की तरफ से खुशखबरी मिलेगी।