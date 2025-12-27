Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Guru Gobind Singh Prakash purab : गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर सजाया नगर कीर्तन

Guru Gobind Singh Prakash purab : गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर सजाया नगर कीर्तन

Edited By Updated: 27 Dec, 2025 08:27 AM

guru gobind singh prakash purab

अमृतसर (सर्बजीत): दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर श्री अकाल तख्त साहिब से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा नगर कीर्तन सजाया गया।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

अमृतसर (सर्बजीत): दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर श्री अकाल तख्त साहिब से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा नगर कीर्तन सजाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र-छाया व पांच प्यारों के नेतृत्व में सजाए गए नगर कीर्तन की शुरूआत पर श्री हरिमंदिर साहिब के ग्रंथी ज्ञानी परविंद्रपाल सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पावन स्वरूप पालकी साहिब में सुशोभित किया। 

श्री अकाल तख्त साहिब से शुरू होने के बाद नगर कीर्तन का प्लाजा घंटा घर, बजार माई सेवा, बाजार काठिया, बाजार पापड़ां, बाजार  बांसा, चौक छती खुही, चावल मंडी, दाल मंडी, ढाब वस्ती राम, जौड़ा पीपल, बाजार लुहारा, चौक लछमणसर, चौक बाबा साहिब, चौक परागदास आदि स्थानों पर संगत ने भव्य स्वागत किया।

इस मौके पर ज्ञानी मलकीत सिंह, शिरोमणि कमेटी के सदस्य अमरजीत सिंह भलाईपुर, धर्म प्रचार कमेटी सदस्य अजायब सिंह अभियासी, एडिशनल सचिव गुरिंदर सिंह मथरेवाल, उपसचिव बलविंदर सिंह खैराबाद, जसविंदर सिंह जस्सी, मनजीत सिंह तलवंडी, प्रबंधक नरिंदर सिंह आदि मौजूद थे।

और ये भी पढ़े


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!