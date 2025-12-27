Guru Gobind Singh Prakash purab : गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर सजाया नगर कीर्तन

Edited By Prachi Sharma,Updated: 27 Dec, 2025 08:27 AM
अमृतसर (सर्बजीत): दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर श्री अकाल तख्त साहिब से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा नगर कीर्तन सजाया गया।
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
अमृतसर (सर्बजीत): दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर श्री अकाल तख्त साहिब से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा नगर कीर्तन सजाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र-छाया व पांच प्यारों के नेतृत्व में सजाए गए नगर कीर्तन की शुरूआत पर श्री हरिमंदिर साहिब के ग्रंथी ज्ञानी परविंद्रपाल सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पावन स्वरूप पालकी साहिब में सुशोभित किया।
श्री अकाल तख्त साहिब से शुरू होने के बाद नगर कीर्तन का प्लाजा घंटा घर, बजार माई सेवा, बाजार काठिया, बाजार पापड़ां, बाजार बांसा, चौक छती खुही, चावल मंडी, दाल मंडी, ढाब वस्ती राम, जौड़ा पीपल, बाजार लुहारा, चौक लछमणसर, चौक बाबा साहिब, चौक परागदास आदि स्थानों पर संगत ने भव्य स्वागत किया।
इस मौके पर ज्ञानी मलकीत सिंह, शिरोमणि कमेटी के सदस्य अमरजीत सिंह भलाईपुर, धर्म प्रचार कमेटी सदस्य अजायब सिंह अभियासी, एडिशनल सचिव गुरिंदर सिंह मथरेवाल, उपसचिव बलविंदर सिंह खैराबाद, जसविंदर सिंह जस्सी, मनजीत सिंह तलवंडी, प्रबंधक नरिंदर सिंह आदि मौजूद थे।