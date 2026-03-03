Main Menu

Mahakal Holi 2026 : महाकाल की नगरी से रंगोत्सव का शुभारंभ, वैदिक मंत्रों के बीच हुआ होलिका दहन

Mahakal Holi 2026 : महाकालेश्वर मंदिर के आंगन में होलिका दहन के साथ देशभर में होली पर्व की शुरुआत हो गई। धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में परंपरा के अनुसार विधि-विधान से होलिका दहन किया गया। संध्या आरती के दौरान पुजारियों ने भगवान महाकाल को प्रतीकात्मक रूप से एक किलो हर्बल गुलाल अर्पित किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर परिसर में गोबर के उपलों से निर्मित होलिका का दहन किया गया।

सुरक्षा कारणों के चलते इस बार भी आम श्रद्धालुओं को होलिका दहन स्थल के समीप जाने की अनुमति नहीं दी गई। पूर्व में हुई अग्नि घटना को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती। आयोजन के दौरान संभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे तथा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।

महाकाल मंदिर में धुलेंडी का पर्व मंगलवार को पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रातः 4 बजे होने वाली प्रसिद्ध भस्म आरती में सबसे पहले भगवान महाकाल को गुलाल अर्पित किया जाएगा। इसके पश्चात भगवान का भांग और चंदन से विशेष शृंगार किया जाएगा।

धार्मिक मान्यता है कि महाकाल की नगरी से होली उत्सव का शुभारंभ अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। इसी के साथ पूरे देश में रंगों के इस पावन पर्व की धूम देखने को मिल रही है।

