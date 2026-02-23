Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | ईरान में इमरजेंसी जैसे बने हालात! भारतीय दूतावास ने जारी किया कड़ा आदेश- जो जहां है, तुरंत देश छोड़ दे

ईरान में इमरजेंसी जैसे बने हालात! भारतीय दूतावास ने जारी किया कड़ा आदेश- जो जहां है, तुरंत देश छोड़ दे

Edited By Updated: 23 Feb, 2026 02:35 PM

iran crisis indian embassy issues urgent leave now order to all citizens

ईरान में जारी भारी विरोध प्रदर्शनों और अस्थिरता के बीच भारतीय दूतावास ने एक बड़ा कदम उठाया है। तेहरान स्थित एम्बेसी ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को बिना देरी किए देश छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास ने यह भी साफ किया है कि सुरक्षा के मद्देनजर अब...

नेशनल डेस्क: ईरान में जारी भारी विरोध प्रदर्शनों और अस्थिरता के बीच भारतीय दूतावास ने एक बड़ा कदम उठाया है। तेहरान स्थित एम्बेसी ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को बिना देरी किए देश छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास ने यह भी साफ किया है कि सुरक्षा के मद्देनजर अब हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं, इसलिए भारतीयों को उपलब्ध कमर्शियल उड़ानों या अन्य साधनों का उपयोग कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए।

पहले भी जारी की गई है चेतावनी

इससे पहले भी 5 और 14 जनवरी 2026 को भी इसी तरह के दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन मौजूदा एडवाइजरी में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत वापसी पर जोर दिया गया है। दूतावास ने छात्रों, व्यापारियों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों समेत सभी भारतीय मूल के लोगों (PIO) को विशेष सावधानी बरतने को कहा है।

दूतावास की ओर से जारी मुख्य निर्देश

और ये भी पढ़े

  • भीड़भाड़ से बचें: किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या रैली वाले इलाकों में जाने से पूरी तरह परहेज करें।

  • दस्तावेज रखें तैयार: अपना पासपोर्ट, पहचान पत्र और यात्रा से संबंधित सभी जरूरी कागजात हर समय अपने पास रखें।

  • संपर्क में रहें: स्थानीय समाचारों पर नजर रखें और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करें।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!