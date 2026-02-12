Main Menu

    3. | Kiss Day 2026 : सिर्फ Kiss ही नहीं साथ में करें ये Vastu Upay, पार्टनर से बढ़ेगी नजदीकियां

Kiss Day 2026 : सिर्फ Kiss ही नहीं साथ में करें ये Vastu Upay, पार्टनर से बढ़ेगी नजदीकियां

kiss day 2026

Kiss Day 2026 :  वैलेंटाइन वीक के दौरान किस डे का महत्व केवल एक शारीरिक स्पर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दो आत्माओं के मिलन और आपसी विश्वास का प्रतीक है। 13 फरवरी 2026 को मनाया जाने वाला यह दिन आपके रिश्तों में नई ऊर्जा फूंक सकता है। अक्सर देखा...

Kiss Day 2026 :  वैलेंटाइन वीक के दौरान किस डे का महत्व केवल एक शारीरिक स्पर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दो आत्माओं के मिलन और आपसी विश्वास का प्रतीक है। 13 फरवरी 2026 को मनाया जाने वाला यह दिन आपके रिश्तों में नई ऊर्जा फूंक सकता है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत प्यार होने के बावजूद कपल्स के बीच छोटी-छोटी बातों पर अनबन रहती है। इसका कारण आपके घर का वास्तु दोष भी हो सकता है। यदि आप इस किस डे पर अपने पार्टनर के साथ नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं, तो प्यार के इजहार के साथ-साथ कुछ प्रभावी वास्तु उपायों को भी अपनाएं।

बेडरूम की दिशा और ऊर्जा
वास्तु शास्त्र के अनुसार, प्रेम संबंधों के लिए घर की दक्षिण-पश्चिम  दिशा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे पृथ्वी तत्व की दिशा कहा जाता है, जो रिश्तों में स्थिरता लाती है।

उपाय: सुनिश्चित करें कि आपका बेड दक्षिण-पश्चिम दिशा में हो। सोते समय आपका सिर दक्षिण की ओर होना चाहिए। इससे पार्टनर के बीच मानसिक तालमेल बढ़ता है और आपसी खिंचाव पैदा होता है।

Kiss Day 2026

रंगों का जादुई प्रभाव
रंग हमारे मूड और भावनाओं को सीधे प्रभावित करते हैं। किस डे के मौके पर अपने कमरे के रंगों पर ध्यान दें।

उपाय: बेडरूम में बहुत गहरे या डार्क रंगों का उपयोग न करें। रिश्तों में गर्माहट लाने के लिए गुलाबी, हल्का लाल या पीला रंग सबसे उत्तम है। ये रंग प्यार और आकर्षण को बढ़ावा देते हैं।

 लव बर्ड्स या मंदारिन डक का जोड़ा
वास्तु में प्रतीकों का बड़ा महत्व है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत करना चाहते हैं, तो बेडरूम में कुछ खास तस्वीरें लगाएं।

उपाय: अपने कमरे के दक्षिण-पश्चिम कोने में मंदारिन डक या हंसों के जोड़े की प्रतिमा रखें। ध्यान रहे कि ये हमेशा जोड़े में हों। यह प्यार, वफादारी और रोमांस का प्रतीक माना जाता है।

शीशे का सही स्थान
बेडरूम में शीशा या आईना वास्तु दोष का बड़ा कारण बन सकता है, जिससे रिश्तों में दरार आ सकती है।

सावधानी: सोते समय बेड का प्रतिबिंब शीशे में नहीं दिखना चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो यह तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप या स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। किस डे से पहले अगर आपका शीशा बेड के सामने है, तो उसे ढक दें या हटा दें।

Kiss Day 2026

ताजे फूलों की महक
फूल न केवल सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि घर की नकारात्मकता को भी सोख लेते हैं।

उपाय: इस किस डे पर अपने कमरे में ताजे गुलाब या सफेद लिली के फूल रखें। प्लास्टिक फूलों का उपयोग कभी न करें क्योंकि वे मृत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं और रिश्तों में दिखावा लाते हैं। ताजे फूलों की खुशबू पार्टनर के मूड को रोमांटिक बनाए रखने में मदद करती है।

गैजेट्स को रखें बाहर
आजकल मोबाइल और लैपटॉप रिश्तों के बीच सबसे बड़ी दीवार बन गए हैं। वास्तु के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 'अग्नि तत्व' और अशांति पैदा करते हैं।

सुझाव: किस डे की शाम को अपने बेडरूम से टीवी, लैपटॉप और मोबाइल को दूर रखें। यह समय केवल एक-दूसरे के लिए होना चाहिए ताकि आपकी ऊर्जा पार्टनर के साथ जुड़ सके।

 सुगंध और कैंडल्स 
वास्तु में खुशबू को शुक्र ग्रह से जोड़ा गया है।

उपाय: किस डे के दिन शाम के समय उत्तर-पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम कोने में गुलाबी रंग की मोमबत्तियां जलाएं। चमेली, मोगरा या लैवेंडर की खुशबू वाले डिफ्यूज़र का उपयोग करें। यह वातावरण में कामोत्तेजना और शांति का संचार करता है।

Kiss Day 2026
 

