Vastu Tips : रात को सोने से पहले किचन में न छोड़ें ये 5 चीजें, वरना कंगाली दस्तक देते नहीं लगाएगी देर

Edited By Sarita Thapa,Updated: 19 Feb, 2026 10:16 AM
Vastu Tips : भारतीय परंपरा और वास्तु शास्त्र में Kitchen को घर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहां अन्नपूर्णा का वास होता है। वास्तु के अनुसार, रसोई की ऊर्जा सीधे तौर पर घर के सदस्यों की सेहत और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। अक्सर हम दिनभर की थकान के बाद कुछ चीजों को अनदेखा कर देते हैं, जो वास्तु दोष का कारण बन सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि रात को सोने से पहले रसोई में किन चीजों को छोड़ना आपकी सुख-समृद्धि में बाधा डाल सकता है।
जूठे बर्तन
अक्सर लोग आलस्य के कारण रात के बर्तनों को सुबह धोने के लिए सिंक में ही छोड़ देते हैं। वास्तु के अनुसार, रात भर जूठे बर्तन रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और 'अलक्ष्मी' का प्रभाव बढ़ता है। इससे घर में क्लेश और धन की हानि होने की संभावना रहती है।
खाली बाल्टी या बर्तन
रसोई के सिंक या पीने के पानी वाली जगह पर कभी भी खाली बाल्टी या बर्तन नहीं रखने चाहिए। वास्तु शास्त्र कहता है कि रसोई में कम से कम एक बाल्टी या जग पानी भरकर जरूर रखना चाहिए। यह घर में धन के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है।
चकला और बेलन
रोटी बनाने के बाद कई लोग चकला और बेलन को बिना धोए ही रख देते हैं। ऐसा करना वास्तु की दृष्टि से बहुत बड़ा दोष माना जाता है। गंदे चकला-बेलन न केवल बीमारी का कारण बनते हैं, बल्कि इससे घर के सदस्यों के सम्मान में भी कमी आती है। इन्हें हमेशा धोकर और सुखाकर ही रखें।
बिखरा हुआ कूड़ा-कचरा
सोने से पहले सुनिश्चित करें कि रसोई का Dustbin खाली हो या ढका हुआ हो। रसोई में बिखरी हुई गंदगी रात भर नकारात्मकता फैलाती है, जिससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
रात भर खुला न छोड़ें दूध
दूध का संबंध चंद्रमा से होता है। रात को रसोई में दूध को खुला छोड़ना या बिना ढके रखना चंद्र दोष उत्पन्न कर सकता है। इससे परिवार में बेवजह का तनाव और आर्थिक उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।
