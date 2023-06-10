Kalashtami: आज आपका हर दुख हरेंगे बाबा भैरव, जानें कैसे

Masik Kalashtami 2026 upay: काल भैरव के भक्त कालाष्टमी की विशेष पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा और उपवास करने से जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और दुखों का सदा के लिए नाश होता है। कालाष्टमी के व्रत के साथ...

Masik Kalashtami 2026 upay: कालाष्टमी के दिन भगवान शिव के स्वरूप काल भैरव की पूजा करने का विधान है। हिन्दू पंचाग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन काल भैरव के साथ भगवान शिव की भी पूजा होती है। काल भैरव महादेव शिव के ही रूप हैं। जो की उनके क्रोद्धित होने पर अवतरित हुए थे। काल भैरव के भक्त इस दिन उनकी विशेष पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा और उपवास करने से जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और दुखों का सदा के लिए नाश होता है। कालाष्टमी के व्रत के साथ अगर कुछ उपाय भी कर लिए जाएं, तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आइए जानते हैं, कालाष्टमी दिन किए जाने वाले कुछ अचूक उपाय। पूरी श्रद्धा और आस्था से इन्हें करने से मन की सभी कामनाएं अवश्य पूरी होती हैं।



Do these measures on the day of Kalashtami कालाष्टमी के दिन करें ये आसान उपाय

Worship Lord Kalbhairav on Kalashtami कालाष्टमी वाले दिन करें काल भैरव की पूजा: अकाल मृत्यु से बचना है तो कालाष्टमी वाले दिन काल भैरव अथवा भगवान शिव के मंदिर में अवश्य जाएं। उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।



Offer beltpatra on Shivling शिवलिंग पर बेलपत्र करें अर्पित: कालाष्टमी वाले दिन 21 बेलपत्रों पर चंदन से ॐ नम: शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इस विधि से पूजा करने से काल भैरव के साथ-साथ भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और तमाम रुके हुए काम पूर्ण होते हैं।



Remedy for a happy married life सुखी वैवाहिक जीवन का उपाय: सुखी दांपत्य जीवन और घर के कलह-कलेश को दूर करने के लिए कालाष्टमी के दिन सुबह शमी के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। रात को सरसों के तेल का दीपक जलाएं।



Recite Batuk Bhairav Kavach on Kalashtami कालाष्टमी के दिन करें बटुक भैरव कवच का पाठ: कालाष्टमी के दिन बटुक भैरव कवच का पाठ करें। इस उपाय को करने से किसी भी काम में बार-बार आनी वाली मुश्किलें दूर हो जाती हैं।



Remedies for Kundli Dosha कुंडली दोष करने दूर करने के उपाय: कालाष्टमी के दिन कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए सवा सौ ग्राम काले उड़द, सवा सौ ग्राम काले तिल और 11 रुपए लेकर सवा मीटर काले कपड़े में बांधकर पोटली बना लें, फिर इसे काल भैरव के मंदिर में रख आएं।