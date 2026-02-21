Main Menu

Skanda Sashti Upay : जाग उठेगी आपकी सोई हुई किस्मत, बस स्कंद षष्ठी की रात कर लें ये 3 गुप्त उपाय

Edited By Updated: 21 Feb, 2026 03:53 PM

skanda sashti upay

हिंदू धर्म में स्कंद षष्ठी का दिन साहस, विजय और शक्ति के प्रतीक भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार, इस दिन की रात बहुत प्रभावी मानी जाती है।

Skanda Sashti Upay : हिंदू धर्म में स्कंद षष्ठी का दिन साहस, विजय और शक्ति के प्रतीक भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार, इस दिन की रात बहुत प्रभावी मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि-विधान के साथ कार्तिकेय जी की पूजा करने और व्रत रखने से जीवन में आ रही सारी परेशानी दूर होती है। यदि आपके जीवन में बाधाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं या आर्थिक तंगी ने घेर रखा है, तो स्कंद षष्ठी की रात किए गए ये 3 गुप्त उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में-

Skanda Sashti Upay

शत्रु बाधा और कोर्ट-कचहरी से मुक्ति का उपाय
अगर आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं या आप किसी कानूनी विवाद में फंसे हैं, तो यह उपाय रामबाण है। स्कंद षष्ठी की रात को एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें। अब भगवान कार्तिकेय के सम्मुख एक छह मुखी दीपक जलाएं।

मंत्र: "ॐ शरवणभवाय नमः" का 108 बार जाप करें। अगले दिन उस जल को किसी पौधे की जड़ में डाल दें। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और विरोधियों का दमन होगा।

Skanda Sashti Upay

धन के भंडार भरने और कर्ज मुक्ति का उपाय
यदि कड़ी मेहनत के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता या कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो यह जैकपॉट उपाय आपके लिए है।  स्कंद षष्ठी की रात को सोने से पहले 6 लाल मिर्च के दाने लें और उन्हें एक पीले कपड़े में बांध लें। इस पोटली को अपने घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर स्पर्श कराएं और फिर घर के बाहर किसी एकांत स्थान पर मिट्टी में दबा दें। माना जाता है कि ऐसा करने से धन के मार्ग में आने वाली नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और आय के नए स्रोत खुलते हैं।

बिगड़े काम बनाने और मनोकामना पूर्ति का उपाय
कई बार काम बनते-बनते अंतिम समय पर बिगड़ जाते हैं। इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान कार्तिकेय के भाले का ध्यान करना शुभ होता है। रात के समय एक नारियल लें और उस पर कलावा लपेट दें। अब इस नारियल पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं और अपनी मनोकामना मन ही मन दोहराएं। इस नारियल को रात भर अपने पूजा घर में रहने दें और अगले दिन सुबह इसे किसी शिव मंदिर में जाकर कार्तिकेय जी के चरणों का ध्यान करते हुए अर्पित कर दें। यह उपाय आपके अटके हुए कार्यों में गति लाता है और किस्मत का बंद ताला खोल देता है।

Skanda Sashti Upay

