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Kanya Rashifal 29 March : कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन क्यों है सबसे खास ?

Edited By Updated: 29 Mar, 2026 02:10 AM

kanya rashifal 29 march

Kanya Rashifal 29 March : कन्या राशि के जातकों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन एक नई सुबह और नई संभावनाओं का प्रतीक है। आपकी राशि का स्वामी बुध आज आपके पंचम भाव और भाग्य भाव के साथ एक अद्भुत तालमेल बना रहा है। कन्या राशि वाले अपनी बारीकी, विश्लेषणात्मक...

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Kanya Rashifal 29 March : कन्या राशि (Virgo) के जातकों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन एक नई सुबह और नई संभावनाओं का प्रतीक है। आपकी राशि का स्वामी बुध आज आपके पंचम भाव और भाग्य भाव के साथ एक अद्भुत तालमेल बना रहा है। कन्या राशि वाले अपनी बारीकी, विश्लेषणात्मक शक्ति और व्यवस्थित स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और आज यही गुण आपको दुनिया से दो कदम आगे रखने वाले हैं। आज का दिन आपके लिए क्यों सबसे खास है? इसका जवाब छिपा है आपकी राशि में हो रहे गोचर और ग्रहों की उस शांति में जो आपके जीवन की उथल-पुथल को थामने वाली है। आइए विस्तार से जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल।

आज का दिन सबसे खास क्यों है ?
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन स्पष्टता का दिन है। पिछले कई हफ्तों से जो दुविधा आपके मन में चल रही थी—चाहे वह करियर को लेकर हो या निजी रिश्तों को लेकरआज वह कुहासा छंट जाएगा। आज आपकी तर्कशक्ति इतनी प्रबल होगी कि आप कठिन से कठिन समस्याओं का सरल समाधान निकाल लेंगे।आज आप बिखरे हुए कामों को समेटने में सफल रहेंगे, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। आज पन्ना हरा या क्रीम रंग आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा।

करियर और कार्यक्षेत्र
कन्या राशि के जातक काम के प्रति समर्पित होते हैं। आज आपकी कार्यक्षमता अपने चरम पर होगी। ऑफिस में आज आपके काम को 'रोल मॉडल' के रूप में देखा जा सकता है। यदि आप डेटा एनालिसिस, अकाउंटिंग, कोडिंग या राइटिंग के क्षेत्र में हैं, तो आज आपकी कोई बड़ी गलती पकड़ में आने से बच सकती है या आप किसी बड़ी त्रुटि को सुधार कर कंपनी का नुकसान बचाएंगे। आज अपने ईमेल और कम्युनिकेशन को बहुत प्रोफेशनल रखें। आपकी एक प्रभावशाली मेल आपके लिए प्रमोशन के रास्ते खोल सकती है।  बिजनेस में आज विस्तार के बजाय सुधार पर ध्यान दें। अपनी इन्वेंट्री चेक करें और पुराने ग्राहकों से संपर्क साधें। आज कोई पुरानी व्यावसायिक डील दोबारा शुरू हो सकती है जो भविष्य में मोटा मुनाफा देगी।

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आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन संतोषजनक रहेगा। बुद्धिमानी से किया गया निवेश आज आपको सुरक्षित महसूस कराएगा। अचानक धन प्राप्ति के योग कम हैं, लेकिन नियमित आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया था, तो आज तकादा करने पर वह वापस मिल सकता है। आज आप अपनी सुख-सुविधाओं या अपनी सेहत को बेहतर बनाने वाले गैजेट्स पर खर्च कर सकते हैं। यह 'निवेश' की श्रेणी में आएगा, 'फिजूलखर्ची' में नहीं।

 प्रेम और पारिवारिक जीवन
कन्या राशि वाले अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करते हैं, लेकिन आज सितारे आपको "खुले दिल" से बात करने की प्रेरणा दे रहे हैं। जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे। आप दोनों मिलकर घर की साज-सज्जा या भविष्य के निवेश पर गंभीर चर्चा कर सकते हैं। पार्टनर की सलाह को नजरअंदाज न करें, उसमें आपके लिए कोई समाधान छिपा हो सकता है। आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपकी बुद्धिमानी  से प्रभावित होगा। बातचीत की शुरुआत "दोस्ती" से होगी, जो आगे चलकर प्रेम में बदल सकती है। घर में शांति रहेगी। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ कुछ समय बिताएं।

स्वास्थ्य
सेहत के मामले में आज आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देने की जरूरत है। कन्या राशि का सीधा संबंध पाचन तंत्र से होता है। आज बाहर के चटपटे खाने से बचें, वरना पेट खराब हो सकता है। ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आज 'मेडिटेशन' या 'गार्डनिंग' करें। प्रकृति के करीब रहना आपको नई ऊर्जा से भर देगा।

कन्या राशि के लिए आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय

बुध मंत्र का जाप: आज सुबह 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।
गाय को हरा चारा: आज किसी गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं। यह आपके जीवन की बाधाओं को दूर करेगा।
पक्षियों को दाना: अपनी छत पर पक्षियों के लिए सात तरह के अनाज (सप्तधान्य) डालें। इससे राहु-केतु के दुष्प्रभाव कम होंगे और मानसिक शांति मिलेगी।

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