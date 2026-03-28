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Kark Rashifal 30 March : कर्क राशि वालों की परेशानियां होने वाली हैं खत्म, 30 मार्च लेकर आ रहा है खुशियों की सौगात

Edited By Updated: 30 Mar, 2026 01:31 AM

kark rashifal 30 march

कर्क राशि के जातकों के लिए 30 मार्च 2026 का दिन एक ठंडी हवा के झोंके जैसा होने वाला है। चंद्रमा के स्वामित्व वाली यह राशि, जो पिछले कुछ समय से मानसिक द्वंद्व, पारिवारिक कलह या आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, अब राहत की सांस लेगी।

Kark Rashifal 30 March : कर्क राशि के जातकों के लिए 30 मार्च 2026 का दिन एक ठंडी हवा के झोंके जैसा होने वाला है। चंद्रमा के स्वामित्व वाली यह राशि, जो पिछले कुछ समय से मानसिक द्वंद्व, पारिवारिक कलह या आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, अब राहत की सांस लेगी। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में हो रहा है, जो आपकी परेशानियों के अंत और नई संभावनाओं के उदय का संकेत दे रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि 30 मार्च को कर्क राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न पहलुओंकरियर, पैसा, प्यार और स्वास्थ्य में क्या बदलाव आने वाले हैं।

ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग
30 मार्च को आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी स्वराशि या उच्च की स्थिति की ओर अग्रसर है। साथ ही, गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। यह योग मानसिक शांति और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि का परिचायक है। शनि का ढैय्या या साढ़ेसाती का प्रभाव भी इस दिन सकारात्मक कर्मों के कारण कम महसूस होगा।

करियर और कार्यक्षेत्र
नौकरीपेशा और व्यापार करने वाले कर्क राशि के जातकों के लिए यह दिन मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर आप ऑफिस की राजनीति से परेशान थे, तो आज विरोधी शांत रहेंगे। आपके काम की गुणवत्ता को देखते हुए बॉस आपको कोई नई जिम्मेदारी या Promotion का संकेत दे सकते हैं। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो आज का दिन आवेदन करने के लिए श्रेष्ठ है। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन लाभप्रद है। पुराना रुका हुआ माल बिक सकता है और नए ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना है। विशेषकर जल, चांदी, सफेद वस्तुओं और शिक्षा से जुड़े व्यवसायियों को बड़ा मुनाफा होगा।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक मोर्चे पर कर्क राशि वालों की चिंताएं अब खत्म होने वाली हैं। पिछले कुछ समय से बेतहाशा हो रहे खर्चों पर आज लगाम लगेगी। आप निवेश की नई योजनाएं बनाएंगे। शेयर बाजार या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको शुभ समाचार मिल सकता है। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि आप पर कोई पुराना कर्ज था, तो आज उसे चुकाने की व्यवस्था बन सकती है।

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पारिवारिक जीवन
कर्क राशि के लोग स्वभाव से बहुत भावुक और परिवार से जुड़े होते हैं। 30 मार्च का दिन आपके घर में खुशियों की रौनक लौटाएगा। माता-पिता के साथ चल रहा वैचारिक मतभेद समाप्त होगा। उनका आशीर्वाद आपके लिए भाग्योदय का काम करेगा। बच्चों की ओर से कोई उत्साहजनक समाचार मिल सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। घर में किसी नए सदस्य के आगमन या मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों के लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और अधिक गहरे होंगे। आप दोनों मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। शाम का समय रोमांटिक रहेगा और आप साथ में बाहर डिनर पर जा सकते हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए आज अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों को पार्टनर से कोई खूबसूरत सरप्राइज मिल सकता है।

स्वास्थ्य का हाल
सेहत के नजरिए से 30 मार्च का दिन काफी राहत भरा है। लंबे समय से चली आ रही किसी शारीरिक समस्या में आज सुधार देखने को मिलेगा। चंद्रमा की शुभ स्थिति के कारण आप मानसिक रूप से बहुत शांत और सकारात्मक महसूस करेंगे। योग और ध्यान आपको और अधिक ऊर्जावान बनाएंगे। शाम के समय अधिक ठंडा खाने से बचें, गले में संक्रमण हो सकता है।

विद्यार्थियों के लिए सफलता के द्वार
कर्क राशि के छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 30 मार्च का दिन बहुत अनुकूल है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी स्कॉलरशिप या अवार्ड की सूचना मिल सकती है।

क्या करें और क्या न करें?
क्या करें: जरूरतमंदों की मदद करें, सफेद वस्त्र धारण करें और चांदी की अंगूठी पहनना शुभ होगा।

क्या न करें: आज किसी से भी झूठ न बोलें और घर के दक्षिण-पश्चिम कोने में अंधेरा न रहने दें। क्रोध करने से बचें, वरना बना बनाया काम बिगड़ सकता है।

30 मार्च के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय
शिव उपासना: शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। इससे मानसिक तनाव जड़ से खत्म होगा।

चंद्र मंत्र: रात को सोने से पहले "ॐ सों सोमाय नमः" का 21 बार जाप करें।

सफेद दान: चीनी, चावल या दूध का दान किसी गरीब महिला को करें।

आज का भाग्यशाली अंक और रंग
शुभ रंग: सफेद, मोतिया और चमकीला पीला
शुभ अंक: 2, 4 और 7

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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