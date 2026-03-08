Kashi Vishwanath Mandir news : महिला दिवस पर काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन की नई गाइडलाइन जारी, जानें किन द्वारों से मिलेगा सीधा प्रवेश

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2026 के खास अवसर पर वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने महिला श्रद्धालुओं और बच्चों के लिए एक बेहद सराहनीय और ऐतिहासिक पहल की है।

Kashi Vishwanath Mandir news : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2026 के खास अवसर पर वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने महिला श्रद्धालुओं और बच्चों के लिए एक बेहद सराहनीय और ऐतिहासिक पहल की है। मंदिर में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन की प्रक्रिया को और अधिक सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए नए प्रवेश नियम लागू किए गए हैं।

अलग गेट से प्रवेश की व्यवस्था

मंदिर प्रशासन ने इस विशेष दिन के लिए महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए एक पृथक प्रवेश द्वार की व्यवस्था की है। इससे महिला श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में पुरुषों के साथ धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और वे शांतिपूर्ण ढंग से बाबा के दर्शन कर सकेंगी। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें भी इसी द्वार से प्रवेश की अनुमति दी गई है।

सुलभ दर्शन के लिए पिंक कॉरिडोर का अहसास

मंदिर परिसर के भीतर महिलाओं के लिए जो मार्ग तय किया गया है, वहां विशेष सुरक्षा कर्मी और महिला वॉलंटियर्स तैनात की गई हैं। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बुजुर्ग महिलाओं और गोद में बच्चे लिए माताओं को बिना किसी असुविधा के गर्भगृह तक पहुंचने का रास्ता मिले।

महिला सुरक्षाकर्मियों की विशेष तैनाती

महिला दिवस के उपलक्ष्य में, चेकिंग पॉइंट से लेकर मंदिर के निकास द्वार तक महिला पुलिस बल और महिला सेवादारों की संख्या बढ़ा दी गई है। यह न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि महिला श्रद्धालुओं को अपनी बात कहने या सहायता मांगने में सहजता प्रदान करता है।

मंदिर प्रशासन का संदेश

काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अनुसार, यह बदलाव केवल एक दिन का सांकेतिक सम्मान नहीं है, बल्कि भविष्य में बड़ी भीड़ के दौरान 'क्राउड मैनेजमेंट' के लिए एक मॉडल की तरह है। प्रशासन का मानना है कि धार्मिक स्थलों पर महिलाओं की सुगम आवाजाही उनके आध्यात्मिक अनुभव को और अधिक सुखद बनाती है।

