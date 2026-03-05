Main Menu

Baba Kashi Vishwanath Mandir news : अब रुद्राभिषेक के लिए महीने में मिलेंगे सिर्फ 9 टिकट, सुगम दर्शन पर भी लगा ब्रेक !

Edited By Updated: 05 Mar, 2026 08:39 AM

baba kashi vishwanath mandir news

वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन की व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने एक बड़ा बदलाव किया है। भक्तों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए रुद्राभिषेक और सुगम दर्शन के नियमों में कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं।

Baba Kashi Vishwanath Mandir news : वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन की व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने एक बड़ा बदलाव किया है। भक्तों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए रुद्राभिषेक और सुगम दर्शन के नियमों में कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं।  

रुद्राभिषेक पर कोटा सिस्टम लागू
महादेव के प्रिय अनुष्ठान रुद्राभिषेक के लिए अब टिकट मिलना पहले जैसा आसान नहीं होगा।  एक मोबाइल नंबर या एक आईडी से एक महीने के भीतर अधिकतम 9 रुद्राभिषेक टिकट ही बुक किए जा सकेंगे। इस सीमा को तय करने का मुख्य कारण यह है कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को रुद्राभिषेक का अवसर मिल सके और कुछ चुनिंदा लोग ही बार-बार सारी स्लॉट्स बुक न कर लें।

सुगम दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग फिलहाल बंद
दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 'सुगम दर्शन' एक बड़ा सहारा होता था, लेकिन वर्तमान में इसकी ऑनलाइन बुकिंग रोक दी गई है। भीड़ का अत्यधिक दबाव और तकनीकी अपडेशन के चलते ऑनलाइन सेवा को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। जो भक्त सुगम दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें अब मंदिर के काउंटर से सीधे (Offline) टिकट लेने के लिए संपर्क करना होगा। हालांकि, भारी भीड़ के दिनों में यह सुविधा भी सीमित हो सकती है।

आरती और अन्य सेवाओं के दाम
खबर यह भी है कि मंदिर में होने वाली विभिन्न आरतियों के शुल्क में भी समीक्षा की जा रही है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही ताजा दरों की जांच करें।

भक्तों के लिए जरूरी सुझाव
अगर आप काशी जाने का मन बना रहे हैं, तो रुद्राभिषेक के टिकटों की उपलब्धता पहले ही जांच लें।

किसी भी बिचौलिए या फर्जी वेबसाइट के झांसे में न आएं। केवल shrikashivishwanath.org का ही उपयोग करें।

सुगम दर्शन के लिए मंदिर परिसर के पास स्थित सहायता केंद्रों पर सुबह जल्दी पहुंचने की कोशिश करें।

