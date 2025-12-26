काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रोटोकॉल और स्पर्श दर्शन पर रोक

वाराणसी (उ.प्र.) (प.स.): वाराणसी के प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शीतकालीन छुट्टियों और आंग्ल नव वर्ष पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की संभावना को देखते हुए बुधवार से प्रोटोकॉल दर्शन और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है।

वाराणसी (उ.प्र.) (प.स.): वाराणसी के प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शीतकालीन छुट्टियों और आंग्ल नव वर्ष पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की संभावना को देखते हुए बुधवार से प्रोटोकॉल दर्शन और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है। एक पदाधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि शीतकालीन छुट्टियों और आंग्ल नव वर्ष के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते 24 दिसम्बर से प्रोटोकॉल दर्शन और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है। मंदिर में श्रद्धालुओं को लाइन लगाकर बाबा का झांकी दर्शन करवाया जा रहा है। मिश्र ने कहा कि मंदिर में सुविधा और सुरक्षा के साथ सभी को दर्शन प्राप्त हो सकें, इसके लिए सभी श्रद्धालु मंदिर न्यास के इस निर्णय में सहयोग करें। भीड़ कम होने पर ही आगे का फैसला लिया जाएगा। हालांकि इस बीच प्रोटोकॉल और सुगम दर्शन चलता ही रहेगा। बुधवार को बाबा विश्वनाथ धाम में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया।

