Kashi Vishwanath Dham : टूट गए सारे रिकॉर्ड ! माघ मेले के असर से काशी विश्वनाथ में सुगम दर्शन के स्लॉट मिलना हुआ मुश्किल

Edited By Updated: 09 Jan, 2026 11:22 AM

kashi vishwanath sugam darshan booking 2026

वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में नववर्ष के साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आलम यह है कि जनवरी महीने के लिए सुगम दर्शन की बुकिंग लगभग पूरी होने वाली है।

Kashi Vishwanath Sugam Darshan booking 2026 : वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में नववर्ष के साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आलम यह है कि जनवरी महीने के लिए सुगम दर्शन की बुकिंग लगभग पूरी होने वाली है। इस साल प्रयागराज में आयोजित माघ मेला 2026 की वजह से काशी में पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी देखी जा रही है।

जनवरी में दर्शन के लिए भारी मांग
नए साल की शुरुआत के साथ ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर प्रशासन के अनुसार, जनवरी महीने के लिए सुगम दर्शन के लगभग 60 प्रतिशत स्लॉट पहले ही बुक हो चुके हैं। विशेष रूप से सप्ताहांत और आगामी स्नान पर्वों के दौरान बुकिंग मिलना मुश्किल हो रहा है।

माघ मेले का बड़ा प्रभाव
प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 की वजह से काशी में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ी है। संगम में स्नान करने आने वाले श्रद्धालु अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के रूप में काशी को चुन रहे हैं। यही कारण है कि माघ मेले के मुख्य स्नान पर्वों (जैसे मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी) के आस-पास की तारीखों में मंदिर की सभी ऑनलाइन सेवाएं तेज़ी से फुल हो रही हैं।

आरती और विशेष पूजन की भी वेटिंग
केवल सुगम दर्शन ही नहीं, बल्कि मंगला आरती, भोग आरती और सप्तऋषि आरती के लिए भी स्लॉट बुक करना कठिन हो गया है। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है, जिसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट के पुख्ता इंतज़ाम किए हैं।

प्रशासन की तैयारी
भीड़ को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपनी यात्रा से पहले ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बुकिंग की स्थिति जांच लें। धाम परिसर में बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है और पेयजल व चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर किया गया है ताकि कतारों में खड़े भक्तों को असुविधा न हो।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ


 

