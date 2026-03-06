Khatu Shyam Ji mandir News : खाटू धाम में आस्था का महाकुंभ ! बाबा के दिव्य श्रृंगार के बाद भक्तों की लंबी कतारें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू धाम में बाबा श्याम के दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तिलक और विशेष श्रृंगार प्रक्रिया के कारण अस्थाई रूप से बंद किए गए मंदिर के कपाट अब भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं।

Khatu Shyam Ji mandir News : प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू धाम में बाबा श्याम के दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तिलक और विशेष श्रृंगार प्रक्रिया के कारण अस्थाई रूप से बंद किए गए मंदिर के कपाट अब भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। जैसे ही बाबा के दरबार के पट खुले, पूरा परिसर जय श्री श्याम के जयकारों से गूंज उठा।

विशेष श्रृंगार और परंपरा

खाटू श्याम मंदिर में समय-समय पर बाबा का विशेष तिलक श्रृंगार किया जाता है। इस पारंपरिक सेवा के दौरान मंदिर में आम भक्तों का प्रवेश कुछ घंटों के लिए रोक दिया जाता है, ताकि सेवादार पूरी तन्मयता से बाबा के विग्रह को सजा सकें। ताजा श्रृंगार के बाद बाबा का स्वरूप अत्यंत मनमोहक और अलौकिक नजर आ रहा है, जिसे देखने के लिए दूर-दराज से आए श्रद्धालु घंटों से कतारों में खड़े थे।

भक्तों की भारी भीड़ और सुरक्षा इंतजाम

मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में भक्त बाबा की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मंदिर कमेटी और स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भक्तों को व्यवस्थित Lines के माध्यम से मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है ताकि किसी को असुविधा न हो। हाथों में निशान लिए श्रद्धालु भजन गाते हुए बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं।

दर्शन का महत्व

मान्यता है कि तिलक श्रृंगार के बाद बाबा के दर्शन करना अत्यंत फलदायी होता है। 'हारे का सहारा' कहे जाने वाले बाबा श्याम के इस नए स्वरूप के दर्शन पाकर भक्त भाव-विभोर हो रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा की मुस्कान और उनके सजे हुए स्वरूप को देखकर सारी थकान मिट जाती है।

