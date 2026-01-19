Main Menu

Khatu Shyam Mandir news : बसंत पंचमी पर इस बार नहीं होगा पीले वस्त्रों का वितरण, मंदिर कमेटी ने जारी की नई गाइडलाइन

khatu shyam mandir news

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा खाटू श्याम के दरबार में आगामी बसंत पंचमी उत्सव को लेकर मंदिर कमेटी ने एक बड़ा बदलाव किया है।

Khatu Shyam Mandir news : प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा खाटू श्याम के दरबार में आगामी बसंत पंचमी उत्सव को लेकर मंदिर कमेटी ने एक बड़ा बदलाव किया है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्री श्याम मंदिर कमेटी ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया है कि इस साल बसंत पंचमी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं को मंदिर की ओर से पीले वस्त्र वितरित नहीं किए जाएंगे। बसंत पंचमी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वस्त्र वितरण के दौरान होने वाली भगदड़ और अव्यवस्था को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। 

प्रशासन और कमेटी का मुख्य उद्देश्य दर्शनार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि कतारों में लगे भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हालांकि मंदिर प्रशासन वस्त्र नहीं बांटेगा, लेकिन श्रद्धालु बाबा के श्रृंगार के लिए पीले फूल, माला या अपनी ओर से पीले वस्त्र चढ़ावे के रूप में ला सकते हैं। मंदिर कमेटी ने भक्तों से अपील की है कि वे दर्शन के दौरान संयम बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। बसंत पंचमी पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन के समय और कतारों की व्यवस्था में भी विशेष बदलाव किए गए हैं।

