Leo Horoscope 20 march 2026: सिंह राशि वालों को करियर में मिलेगा बड़ा मौका या सतर्क रहने की जरूरत

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 20 Mar, 2026 01:50 AM

Singh Rashifal 20 march 2026 आज का सिंह राशिफल 20 मार्च 2026: 20 मार्च 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए करियर, प्रतिष्ठा और निर्णय क्षमता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ग्रहों की स्थिति आपके अष्टम और दशम...

Singh Rashifal 20 march 2026 आज का सिंह राशिफल 20 मार्च 2026: 20 मार्च 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए करियर, प्रतिष्ठा और निर्णय क्षमता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ग्रहों की स्थिति आपके अष्टम और दशम भाव को प्रभावित कर रही है, जिससे जीवन में अचानक बदलाव, अवसर और कुछ चुनौतियां एक साथ सामने आ सकती हैं। यह दिन आपको एक बड़ा मौका दे सकता है, लेकिन उसे सही तरीके से पहचानना और संभालना आपकी समझदारी पर निर्भर करेगा।

ग्रह गोचर का प्रभाव

आज सूर्य (आपकी राशि के स्वामी), चंद्रमा, शुक्र और शनि का प्रभाव आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला रहा है।

सूर्य आपको आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता देगा

शनि आपको अनुशासन और धैर्य सिखाएगा

शुक्र रिश्तों और सहयोग को मजबूत करेगा

चंद्रमा आपकी भावनाओं को प्रभावित करेगा

यह संयोजन संकेत देता है कि आज आपको करियर में कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी।

करियर राशिफल

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी निर्णायक हो सकता है।

बड़े मौके के संकेत:

नई नौकरी या प्रमोशन का अवसर

किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी

वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना

यदि आप लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे, तो आज वह आपके सामने आ सकता है।

लेकिन सावधानी जरूरी:

ऑफिस में राजनीति से दूर रहें

सहकर्मियों पर आंख बंद करके भरोसा न करें

जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें

आज आपको मौका जरूर मिलेगा, लेकिन उसे सफलता में बदलने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है।

व्यापार और बिजनेस

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला है।

नए क्लाइंट मिल सकते हैं

बिजनेस में विस्तार के अवसर मिलेंगे

पुराने निवेश से लाभ हो सकता है

सावधानी:

किसी नए सौदे को बिना जांच के स्वीकार न करें

पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें

यदि आप सोच-समझकर कदम उठाते हैं, तो व्यापार में अच्छा मुनाफा हो सकता है।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित रहेगा।

सकारात्मक संकेत:

आय में वृद्धि के योग

अचानक धन लाभ की संभावना

नकारात्मक संकेत:

अचानक खर्च बढ़ सकते हैं

निवेश में जोखिम हो सकता है

सलाह: बजट बनाकर चलें और अनावश्यक खर्चों से बचें।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम जीवन में आज कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।

पार्टनर के साथ गलतफहमी हो सकती है

संवाद की कमी रिश्ते में दूरी ला सकती है

क्या करें:

खुलकर बातचीत करें

पार्टनर की भावनाओं को समझें

विवाहित लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है।

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है।

संभावित समस्याएं:

तनाव और थकान

ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी समस्याएं

क्या करें:

नियमित व्यायाम करें

संतुलित आहार लें

पर्याप्त आराम करें

मानसिक शांति बनाए रखना आज बेहद जरूरी है।

छात्रों और युवाओं के लिए

छात्रों के लिए आज का दिन मेहनत करने का है।

पढ़ाई में ध्यान लगाने की जरूरत

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास जरूरी

युवाओं के लिए यह समय अपने करियर को लेकर सही निर्णय लेने का है।

आज का गुडलक

लकी रंग: सुनहरा (गोल्डन)

लकी नंबर: 1

लकी समय: सुबह 7:00 से 9:00 बजे

लकी दिशा: पूर्व

शुभ उपाय (Upay)

सूर्य देव को जल अर्पित करें

“ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें

गेहूं और गुड़ का दान करें

इन उपायों से करियर में सफलता और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी।

आज की सावधानियां

अहंकार से बचें

जल्दबाजी में निर्णय न लें

स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें

किसी पर अधिक भरोसा न करें

20 मार्च 2026 का दिन सिंह राशि वालों के लिए अवसर और सतर्कता दोनों का संकेत दे रहा है। जहां एक ओर करियर में बड़ा मौका मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर गलत निर्णय या लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है। यदि आप आत्मविश्वास के साथ-साथ धैर्य और समझदारी बनाए रखते हैं, तो यह दिन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

आज का मंत्र: “सही समय पर सही निर्णय ही सफलता की कुंजी है।”