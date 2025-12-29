Libra Prediction 2026: तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026, पढ़ें 12 महीनों का सालाना राशिफल

Libra Prediction 2026: तुला राशिफल 2026 विशेष रूप से तुला राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि वर्ष 2026 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे परिणाम मिलेंगे? नए साल में आपकी...

Libra Prediction 2026: तुला राशिफल 2026 विशेष रूप से तुला राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि वर्ष 2026 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे परिणाम मिलेंगे? नए साल में आपकी सेहत कैसी रहेगी? शिक्षा में मिलेगी सफलता या समस्याएं आएंगी बार-बार? व्यापार में होगा लाभ या करना होगा इंतज़ार? प्रेम और वैवाहिक जीवन में मिलेगा साथी का साथ? इन सभी सवालों के जवाब आपको तुला राशिफल 2026 में प्राप्त होंगे। इसके अलावा, साल 2026 में होने वाले ग्रहों के गोचर के आधार पर आपको उपाय भी प्रदान किए जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि वालों का संपूर्ण भविष्यफल।



परिवार

तुला राशिफल 2026 कहता है कि तुला राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 अच्छा रहने की संभावना है। हालांकि, मंगल ग्रह का गोचर कभी-कभी छोटी-मोटी समस्याएं पैदा कर सकता है। लेकिन गुरु ग्रह इस वर्ष 02 जून से 31 अक्टूबर के बीच अपना शुभ प्रभाव आप पर बनाए रखेंगे और ऐसे में आप पारिवारिक जीवन में रिश्तों को मज़बूत बनाए रखने में सक्षम होंगे। हालांकि, इसके बाद का समय यानी कि 02 जून से 31 अक्टूबर के बीच का समय आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही, घर-परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं और दूर रहने वाले रिश्तेदार भी आपके घर आ सकते हैं। आप सब एक-दूसरे की उन्नति को लेकर चर्चा करते हुए नज़र आ सकते हैं।



गृहस्थ जीवन की बात करें तो, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो, चतुर्थेश का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं माना गया है, परंतु शनि के गोचर को छठे भाव में शुभ माना जाता है। ऐसे में, घर-गृहस्थी में शनि महाराज अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। इस दौरान कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी लेकिन छोटी-मोटी परेशानियां बनी रह सकती हैं। तुला राशिफल 2026 के अनुसार, गुरु ग्रह 02 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। ऐसे में, यह आपके गृहस्थ जीवन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर, यह वर्ष पारिवारिक और गृहस्थ जीवन दोनों के लिए नकारात्मक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बीच-बीच में बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता बनी रहेगी। इस प्रकार, पारिवारिक जीवन और गृहस्थ जीवन अच्छा रहने का अनुमान है।



स्‍वास्‍थ्‍य

तुला राशिफल 2026 के अनुसार, तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2026 स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य तौर पर औसत से बेहतर रहेगा। बात करें आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र ग्रह की, तो शुक्र की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में साल के ज्यादातर समय आपके पक्ष में परिणाम देने का काम करेगी। लेकिन, पंचम भाव में राहु के गोचर को देखते हुए उन लोगों को विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी होगी जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं। बता दें कि पंचम भाव में विराजमान राहु देव भी आपको पेट से संबंधित रोग देने का काम कर सकते हैं। कभी-कभी भी मानसिक रूप से परेशान भी नज़र आ सकते हैं। ऐसे में, जिन जातकों को पेट या मस्तिष्क से जुड़े रोग पहले से परेशान कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान अपनी सेहत को लेकर सजग रहने की सलाह दी जाती है। इसी क्रम में, शनि महाराज आपके छठे भाव में मौजूद होंगे और ऐसे में, यह स्वास्थ्य के मामले में “कोई विरोध नहीं करेंगे, बल्कि आपकी सेहत को पहले की तुलना में बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।



जब बात आती है गुरु ग्रह की तो बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 02 जून तक अनुकूल स्थिति में रहेंगे और इनके प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है। दूसरी तरफ वर्ष 2026 में 02 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु देव की स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, यह उच्च अवस्था में होंगे इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगे। लेकिन, ऐसे जातक जो पहले से घुटनों की समस्या से परेशान है, उन्हें 02 जून से 31 अक्टूबर 2026 के दौरान विशेष रूप से अपना ध्यान रखना होगा। बता दें कि चिंता की कोई बात नहीं होगी, फिर भी सावधान रहना समझदार का काम होगा। 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह की स्थिति पुनः अनुकूल हो जाएगी। इस प्रकार, इस वर्ष गुरु ग्रह की स्थिति और इनके गोचर आपको लिए कोई समस्या खड़ी नहीं करेंगे, विशेष रूप से स्वास्थ्य के मामले में।



स्वास्थ्य को देखें तो, शनि महाराज की स्थिति भी आपका सहयोग करेगी, परंतु 05 दिसंबर 2026 तक राहु के गोचर को आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में, इन जातकों के पेट और मस्तिष्क पर राहु ग्रह का प्रभाव रह सकता है, इसलिए उन लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है जिन्हें पेट या मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानियां पहले से हैं। जब बात आती है शुक्र ग्रह की तो, इस साल ज्यादातर समय प्रेम के कारक शुक्र ग्रह का गोचर आपके लिए अनुकूल रहने का अनुमान है। लेकिन साल की शुरुआत से 01 फरवरी 2026 तक शुक्र देव अस्त अवस्था में रहेगा, इसलिए इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। दूसरी तरफ, शुक्र ग्रह 02 मार्च से लेकर 26 मार्च की अवधि में उच्च अवस्था में होंगे और यह सामान्य रूप से अनुकूल स्थिति मानी जाती है। हालांकि, यह छठे भाव में उपस्थित होंगे जिसकी वजह से तुला राशि के जातकों को कभी-कभी कमर और जननांगों से संबंधित समस्याएं घेर सकती हैं। ऐसे में, आपको सावधानी बरतनी होगी और अपना ध्यान रखना होगा।



तुला राशिफल 2026 के अनुसार, 26 मार्च से 19 अप्रैल का समय आपके लिए थोड़ा कमज़ोर रहने की आशंका है। इसके बाद, आपको 08 जून से लेकर 04 जुलाई के बीच अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बता दें कि 03 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर 2026 के दौरान शुक्र ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे जिसका असर नकारात्मक रूप से आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है इसलिए स्रेहत को लेकर सचेत रहें। कुल मिलाकर, वर्ष 2026 में तुला राशि वालों को स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन छोटी-मोटी समस्याएं रह सकती हैं इसलिए ऊपर बताए गए समय के दौरान अपना ध्यान रखें।



प्रेम

तुला राशिफल 2026 के अनुसार, तुला राशि के जातकों का प्रेम जीवन वर्ष 2026 में मिलाजुला रहेगा। हालांकि, कभी-कभी यह आपको औसत से कमज़ोर भी लग सकता है। इस साल आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो, छठे भाव में शनि की उपस्थिति को बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन, पंचमेश के छठे भाव में जाने से आपको ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलने की आशंका है। वहीं, पंचम भाव में राहु देव का गोचर प्रेम जीवन में गलतफहमियां देने का काम कर सकता है। ऐसे में, आपको रिश्ते में कुछ समस्याएं जन्म ले सकती हैं।



बता दें कि साल की शुरुआत से लेकर 02 जून 2026 तक गुरु ग्रह की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। ऐसे में, अगर आप समझदारी से परिस्थितियों को संभालेंगे, तो गलतफहमियों को दूर करते हुए रिश्ते को मधुर बना सकेंगे। साथ ही, इस अवधि में आपके सामने एक के बाद एक समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन गुरु देव के प्रभाव की वजह से आप 2 जून से पहले की अवधि में इन समस्याओं से बच सकेंगे। वहीं 02 जून से 31 अक्टूबर के दौरान गुरु ग्रह का प्रभाव पंचम भाव पर नहीं रहेगा, बल्कि राहु जैसे पाप ग्रह पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में, रिश्ते में परेशानियां जन्म ले सकती हैं। हालांकि, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का प्रभाव पुनः पंचम भाव पर रहेगा जो जातकों को बुद्धिमानी से अपना रिश्ता सुधारने के मौके देंगे।



तुला राशिफल 2026 कहता है कि साल 2026 तुला राशि वालों के प्रेम जीवन के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहने की आशंका है। इस दौरान आपको रिश्तों में उतार-चढ़ाव और गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप इन समस्याओं को दूर करने में असफल रहेंगे, तो आपका रिस्ता बिगड़ सकता है इसलिए जितना हो सके गलतफ़हमियों से बचने का प्रयास करें।



कार्यक्षेत्र

तुला राशिफल 2026 कहता है कि तुला राशि के जातकों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि, छठे भाव में शनि देव की मौजूदगी इस बात का संकेत कर रही है कि आपको कार्यस्थल पर अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, तो आप कार्यों में अपनी पकड़ मज़बूत कर पाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो, इन जातकों के लगन के साथ काम करने पर आप अच्छी उपलब्धियां अपने नाम कर सकेंगे। साथ ही आपके सहकर्मियों की नज़रों में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान वरिष्ठ आपकी प्रशंसा करेंगे और आने वाले समय में आपके काम करने के तरीके को उदाहरण के रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।



बता दें कि छठे भाव के स्वामी बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 02 जून 2026 तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे जो बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। वहीं, ऐसे जातक जो नौकरी बदलना चाहते हैं या फिर ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उनके लिए यह समय मददगार साबित हो सकता है। हालांकि 02 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। साथ ही, कभी-कभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता महसूस हो सकती है क्योंकि अपने अनुसार काम करने पर वरिष्ठ आपसे नाराज हो सकते हैं। अतः भले ही शनि देव आपके लिए अनुकूल रहेंगे, परंतु बृहस्पति देव की स्थिति की वजह से वरिष्ठों का सम्मान करना और उनका मार्गदर्शन लेना आपके लिए जरूरी होगा।



तुला राशिफल 2026 के अनुसार, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति पुनः अनुकूल हो जाएगी। ऐसे में, यह आपको फिर से अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर, यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा और आप नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। साथ ही, इस दौरान उपलब्धियां, मान-सम्मान और मनचाही जगह स्थानांतरण पाना भी संभव हो सकेगा।



धन

तुला राशिफल 2026 के अनुसार, तुला राशि वालों के आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। लाभ भाव में केतु का गोचर आपको आपकी मेहनत के अनुरूप लाभ प्रदान करेगा। वहीं, शनि महाराज का सीधा प्रभाव आपके लाभ भाव या दूसरे भाव पर नहीं होगा। ऐसे में आप पर शनि देव का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा और यह समय धन से जुड़े मामलों के लिए सकारात्मक रहेगा। वहीं, धन के कारक ग्रह बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे। बता दें कि गुरु ग्रह की इस स्थिति को शुभ नहीं माना जाता है क्योंकि यह आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी है।



ऐसे में यह आपको जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भले ही अनुकूल परिणाम न दें, परंतु आर्थिक जीवन में आपका सहयोग करेंगे। तुला राशिफल 2026 के अनुसार, 02 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे और धन भाव को देखेंगे। इस प्रकार, यह स्थिति आपको पर्याप्त मात्रा में बचत करने में सहायता करेगी। अतः बृहस्पति ग्रह की यह स्थिति आर्थिक जीवन के संबंध में आपके पक्ष में रहेगी। हालांकि, 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह लाभ भाव में चले जाएंगे जो कि शुभ कहे जाएंगे। कुल मिलाकर, आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा।



उपाय

तामसिक भोजन जैसे मांस-मदिरा से दूर रहें और अपने चरित्र को सात्विक बनाए रखें।

काले कुत्ते को रोटी खिलाएं।

गुरुवार के दिन मंदिर में बादाम चढ़ाएं।



आचार्य पंडित सुधांशु तिवारी

प्रश्न कुण्डली विशेषज्ञ/ ज्योतिषाचार्य

संपर्क सूत्र- 9005804317 शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

