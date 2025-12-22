लव राशिफल 23 दिसंबर-  नजरो में तेरी कशिश का आलम

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 23 Dec, 2025 09:35 AM
मेष राशि (Aries Love Horoscope)
आज आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करेंगे। रिश्ते में उत्साह और रोमांच रहेगा। अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। शादीशुदा जातकों को गुस्से पर काबू रखना चाहिए, वरना छोटी बात बड़ा रूप ले सकती है।
वृषभ राशि (Taurus Love Horoscope)
आज प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। पार्टनर का सहयोग मिलेगा और आप भविष्य को लेकर चर्चा कर सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता तय होने के संकेत हैं। विवाहित जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन जिद से बचें।
मिथुन राशि (Gemini Love Horoscope)
आज का दिन संवाद के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी थी तो वह दूर हो सकती है। सिंगल लोगों को ऑनलाइन या सोशल सर्कल के जरिए प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। पार्टनर की भावनाओं को हल्के में न लें।
कर्क राशि (Cancer Love Horoscope)
आज आप भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील रह सकते हैं। पार्टनर से उम्मीदें ज्यादा रहेंगी। विवाहित लोगों को परिवार और जीवनसाथी के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। सिंगल जातक पुराने रिश्ते को लेकर सोच सकते हैं।
सिंह राशि (Leo Love Horoscope)
आज प्रेम जीवन में आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। पार्टनर आपकी बातों से प्रभावित होगा। रोमांटिक मुलाकात या डेट का योग बन सकता है। विवाहित जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन अहंकार से दूरी रखें।
कन्या राशि (Virgo Love Horoscope)
आज आप रिश्तों को लेकर गंभीर रहेंगे। पार्टनर से भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए प्रेम में स्थिरता आने के संकेत हैं। अत्यधिक विश्लेषण करने से बचें, वरना रिश्ते में ठंडापन आ सकता है।
तुला राशि (Libra Love Horoscope)
आज प्रेम जीवन में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू हो सकता है। विवाहित जीवन में आपसी समझ बेहतर होगी।
वृश्चिक राशि (Scorpio Love Horoscope)
आज भावनाएं गहरी रहेंगी। पार्टनर के प्रति लगाव बढ़ेगा लेकिन शक और ईर्ष्या से बचना जरूरी है। विवाहित जीवन में पारदर्शिता रखें। सिंगल लोग किसी गुप्त आकर्षण का अनुभव कर सकते हैं।
धनु राशि (Sagittarius Love Horoscope)
आज आपका प्रेम जीवन हल्का-फुल्का और खुशहाल रहेगा। पार्टनर के साथ घूमने या भविष्य की प्लानिंग हो सकती है। अविवाहित लोगों को दूर स्थान से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। रिश्तों में स्वतंत्रता का सम्मान करें।
मकर राशि (Capricorn Love Horoscope)
आज आप रिश्तों में व्यावहारिक रवैया अपनाएंगे। पार्टनर को आपकी गंभीरता समझने में समय लग सकता है। विवाहित लोगों को काम और रिश्ते में संतुलन बनाना होगा। सिंगल लोगों के लिए रिश्ता धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा।
कुंभ राशि (Aquarius Love Horoscope)
आज प्रेम जीवन में नए प्रयोग और उत्साह रहेगा। पार्टनर के साथ दोस्ती और समझ बढ़ेगी। सिंगल लोगों को अप्रत्याशित रूप से कोई खास मिल सकता है। भावनाओं को व्यक्त करने से न डरें।
मीन राशि (Pisces Love Horoscope)
आज आप रोमांटिक और भावुक मूड में रहेंगे। पार्टनर के साथ गहरी बातचीत होगी। विवाहित जीवन में प्रेम और विश्वास मजबूत होगा। सिंगल जातकों को पुराने प्रेम से जुड़ी यादें परेशान कर सकती हैं, लेकिन सकारात्मक रहें।