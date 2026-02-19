लव राशिफल 20 फरवरी- अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 19 Feb, 2026 03:10 PM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांच रहेगा। यदि आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांच रहेगा। यदि आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में खास बन सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का प्रयास करें। छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें। सरप्राइज़ देने से संबंध मजबूत होंगे।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज भावनात्मक स्थिरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ गहरी बातचीत का मौका मिलेगा। यदि किसी बात को लेकर मन में शंका है तो खुलकर बात करें। सिंगल लोगों के लिए आज किसी पुराने मित्र से प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। विश्वास बनाए रखना आवश्यक है।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। सोशल मीडिया या किसी कार्यक्रम के माध्यम से नया प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। रिश्ते में हैं तो अपने साथी को समय दें। व्यस्तता के कारण दूरी न आने दें।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज भावनाएं थोड़ी संवेदनशील रह सकती हैं। पार्टनर की बातों को गलत न समझें। सिंगल लोग अपने पुराने रिश्ते को याद कर सकते हैं। दिन के अंत में स्थिति सामान्य होगी। प्यार में धैर्य और समझदारी से काम लें।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में जोश और आत्मविश्वास रहेगा। आप अपने दिल की बात कहने में सफल रहेंगे। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। छोटी गलतफहमियों को तुरंत सुलझाएं। सिंगल लोगों को जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। प्रेम में स्थिरता और ईमानदारी जरूरी है।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज रोमांस के लिए दिन अनुकूल है। पार्टनर के साथ बाहर घूमने या डिनर पर जाने का प्लान बन सकता है। सिंगल लोग किसी आकर्षक व्यक्ति से मिल सकते हैं। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में गहराई आएगी। यदि कोई नाराजगी चल रही है तो आज सुलह का अच्छा अवसर है। सिंगल लोग किसी रहस्यमय व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हो सकते हैं। भावनाओं को दबाने की बजाय व्यक्त करें।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा। लंबी दूरी के रिश्तों में बातचीत से नजदीकियां बढ़ेंगी। सिंगल लोगों के लिए यात्रा के दौरान प्रेम की संभावना है। अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज रिश्तों में जिम्मेदारी निभानी होगी। पार्टनर को समय और सहयोग दें। सिंगल लोगों को परिवार के माध्यम से रिश्ता मिल सकता है। प्रेम में गंभीरता और प्रतिबद्धता दिखेगी।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज नए प्रेम की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों के माध्यम से कोई खास व्यक्ति जीवन में आ सकता है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, वे अपने साथी के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन रहेगा। पार्टनर से सहयोग और स्नेह मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए दिन शुभ है। आध्यात्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में किसी खास से मुलाकात संभव है।