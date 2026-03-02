लव राशिफल 3 मार्च- बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 03 Mar, 2026 04:50 AM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपका आत्मविश्वास प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ाएगा। रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें। पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है। जल्दबाजी में कमिटमेंट न करें।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी। जीवनसाथी या पार्टनर का सहयोग मिलेगा। आज भावनात्मक सुरक्षा महसूस करेंगे। सिंगल जातकों को परिवार के माध्यम से रिश्ता मिलने के संकेत हैं। छोटी बातों को नजरअंदाज करें।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज संवाद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रिलेशनशिप में भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है। सिंगल लोग सोशल मीडिया या दोस्त के जरिए किसी नए व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। फ्लर्टिंग और सच्चे प्यार में अंतर समझें।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। पार्टनर आपकी संवेदनशीलता को समझेगा। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। सिंगल लोगों को किसी पुराने दोस्त से प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है। अति भावुक होने से बचें।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) रोमांस का दिन है। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी। सिंगल लोगों की आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। हालांकि अहंकार रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्र रहें।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है। यदि कोई मनमुटाव है तो उसे सुलझाने का सही समय है। सिंगल लोगों को ऑफिस या कार्यस्थल पर किसी के प्रति आकर्षण हो सकता है। भावनाओं को दबाने की बजाय व्यक्त करें।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) प्रेम जीवन में खुशखबरी मिल सकती है। रिलेशनशिप में रोमांटिक पल बिताएंगे। सिंगल लोगों को नया प्रस्ताव मिल सकता है। संतुलन बनाए रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज भावनाएं गहरी रहेंगी। पार्टनर के साथ छोटी बात पर विवाद संभव है, लेकिन बातचीत से समाधान निकल जाएगा। सिंगल लोग किसी रहस्यमयी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। ईर्ष्या से बचें।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहेगी। दूर रहने वाले पार्टनर से बातचीत होगी। सिंगल लोगों के लिए यात्रा के दौरान मुलाकात के संकेत हैं। सच्चाई और पारदर्शिता रिश्ते को मजबूत बनाएगी।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज जिम्मेदारियों के बीच प्रेम के लिए समय निकालना जरूरी होगा। पार्टनर को आपकी जरूरत है। सिंगल लोग जल्दबाजी में फैसला न लें। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) रिश्तों में नई ताजगी आएगी। कोई पुराना दोस्त फिर से करीब आ सकता है। सिंगल लोगों के लिए अचानक प्रस्ताव मिलने के योग हैं। खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज रोमांस और भावनात्मक गहराई का दिन है। पार्टनर के साथ विशेष समय बिताने का अवसर मिलेगा। सिंगल लोगों की दोस्ती प्यार में बदल सकती है। दिल की सुनें, लेकिन समझदारी भी रखें।