लव राशिफल 18 फरवरी- सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, बाहों में हमको पिघलने दो जरा

18 Feb, 2026

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अविवाहित

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अविवाहित लोगों को नया प्रस्ताव मिल सकता है। हालांकि छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) रिश्तों में स्थिरता आएगी। यदि लंबे समय से कोई बात मन में है तो आज साझा कर सकते हैं। विवाहित जीवन में मधुरता रहेगी। सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। संचार की कमी गलतफहमी पैदा कर सकती है। सिंगल जातक जल्दबाजी में निर्णय न लें।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज का दिन रोमांटिक रहेगा। पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है। पुराने मतभेद दूर होंगे। विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा। प्रेम प्रस्ताव देने के लिए समय अनुकूल है।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आपका आकर्षण बढ़ेगा। पार्टनर आपके प्रयासों की सराहना करेगा। रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी। हालांकि अहंकार से बचें। सिंगल लोगों को सोशल सर्कल में कोई पसंद आ सकता है।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज धैर्य की परीक्षा हो सकती है। किसी पुरानी बात को लेकर विवाद संभव है। समझदारी से काम लें। सिंगल लोगों को अभी इंतजार करना बेहतर रहेगा। 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। सगाई या विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। सिंगल लोगों के लिए दिन शुभ है।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज भावनाएं प्रबल रहेंगी। पार्टनर के साथ गहरी बातचीत होगी। गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। हालांकि शक से बचें। सिंगल जातक पुराने प्रेम को याद कर सकते हैं।   

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज रिश्तों में खुलापन जरूरी रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे। दूरस्थ संबंधों में सकारात्मक समाचार मिल सकता है।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी। पार्टनर का सहयोग मिलेगा। हालांकि काम की व्यस्तता के कारण समय कम मिल सकता है। सिंगल लोगों के लिए नया परिचय संभव है।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में नई शुरुआत के संकेत हैं। अगर किसी को पसंद करते हैं तो अपने दिल की बात कह सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा। सिंगल लोगों को कोई खास व्यक्ति प्रभावित कर सकता है। रिश्तों में विश्वास बनाए रखें।

