लव राशिफल 26 दिसंबर-  हमको सिर्फ तुम से प्यार है

26 Dec, 2025

love rashifal

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में उत्साह और नई ऊर्जा रहेगी। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अविवाहित लोगों को नया रिश्ता शुरू होने के संकेत मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी। गुस्से से बचें।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज रिश्तों में स्थिरता रहेगी। पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी पुराने मतभेद का समाधान हो सकता है। सिंगल लोग जल्दबाजी में फैसला न लें।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में रोमांच बढ़ेगा। पार्टनर के साथ बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मिठास आएगी। अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति से मिलने का योग है।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज भावनाएं हावी रह सकती हैं। पार्टनर से किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। शांत रहकर संवाद करें। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। भरोसा बनाए रखें।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बन सकती हैं। दांपत्य जीवन में रोमांस बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के लिए प्रेम प्रस्ताव मिलने के योग हैं।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज रिश्तों में स्पष्टता जरूरी होगी। छोटी बातों को दिल से न लगाएं। पार्टनर से खुलकर बात करें। शादीशुदा लोगों को समझदारी से काम लेना होगा। सिंगल लोगों को धैर्य रखना चाहिए।  

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज का दिन प्रेम के लिए अनुकूल रहेगा। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू हो सकता है।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। शादीशुदा लोगों को सुख मिलेगा। किसी पुराने रिश्ते से जुड़ी यादें परेशान कर सकती हैं, लेकिन संयम रखें। 

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी। पार्टनर के साथ यात्रा या मुलाकात संभव है। दांपत्य जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज रिश्तों में गंभीरता बढ़ेगी। पार्टनर से किसी अहम विषय पर चर्चा हो सकती है। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में नई शुरुआत के संकेत हैं। पार्टनर के साथ दोस्ती और समझ बढ़ेगी। अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिल सकता है। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज प्रेम में भावुकता रहेगी। पार्टनर के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा है। किसी गलतफहमी को दूर करने का अवसर मिलेगा।

