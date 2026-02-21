लव राशिफल 22 फरवरी- आप जो इस तरह से तड़पायेंगे, ऐसे आलम में पागल हो जायेंगे

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 22 Feb, 2026 04:00 AM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो अपनी भावनाएं व्यक्त करने का सही समय है। रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ छोटी-सी डेट प्लान कर सकते हैं। गुस्से से बचें।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) रिश्तों में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। सिंगल लोग किसी पुराने मित्र की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जिद से बचें।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। सिंगल लोगों के लिए नए कनेक्शन बनने की संभावना है। कमिटेड लोगों को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। किसी तीसरे व्यक्ति की दखल से सावधान रहें।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) भावनात्मक रूप से दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर से गहरी बातचीत हो सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए समझदारी का समय है। सिंगल जातकों को परिवार के जरिए रिश्ता प्रस्ताव मिल सकता है।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। हालांकि, अहंकार से रिश्ते में दूरी आ सकती है। पार्टनर की भावनाओं को समझें और सम्मान दें।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है। सिंगल लोग जल्दबाजी में निर्णय न लें। कमिटेड लोगों को ओवरथिंकिंग से बचना चाहिए। दिल की बात खुलकर कहें।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) रोमांटिक माहौल बना रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए ऑनलाइन या सोशल सर्कल में खास मुलाकात संभव है। संतुलन बनाए रखें।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) भावनाओं में गहराई आएगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बन सकती हैं। शक से बचें और भरोसा कायम रखें। सिंगल लोगों को अचानक प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में हल्कापन और खुशी रहेगी। ट्रैवल या आउटिंग के दौरान किसी खास से मुलाकात हो सकती है। रिलेशनशिप में हैं तो नएपन को बनाए रखें।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) रिश्तों को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है। शादी या कमिटमेंट पर चर्चा संभव है। सिंगल लोगों को करियर और प्रेम में संतुलन बनाना होगा।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज कोई सरप्राइज मिल सकता है। पार्टनर से खुशखबरी मिल सकती है। सिंगल लोग किसी इंटेलेक्चुअल या क्रिएटिव व्यक्ति से प्रभावित हो सकते हैं।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज रोमांटिक ऊर्जा बढ़ी रहेगी। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। सिंगल लोगों को पुराने प्रेम से जुड़ा संदेश मिल सकता है। दिल और दिमाग दोनों से काम लें।