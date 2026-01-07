लव राशिफल 8 जनवरी- मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 07 Jan, 2026 03:18 PM
मेष लव राशिफल
आज आपका आत्मविश्वास प्रेम संबंधों को मजबूत करेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। सिंगल लोगों के
मेष लव राशिफल
आज आपका आत्मविश्वास प्रेम संबंधों को मजबूत करेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। सिंगल लोगों के जीवन में कोई खास व्यक्ति दस्तक दे सकता है। भावनाओं में जल्दबाजी न करें।
वृषभ लव राशिफल
आज रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। विवाहित लोगों के लिए दिन शुभ है। सिंगल जातकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। ईगो को रिश्ते के बीच न आने दें।
मिथुन लव राशिफल
आज संवाद आपके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। पार्टनर से दिल की बात साझा करने का अच्छा समय है। दूर रहने वाले प्रेमी एक-दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। सिंगल लोगों को सोशल सर्कल से कोई खास मिल सकता है।
कर्क लव राशिफल
आज भावनाएं प्रबल रहेंगी। पार्टनर की बातों को गलत समझने से बचें। रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। विवाहित जीवन में सहयोग बढ़ेगा। सिंगल लोगों को पुराने रिश्ते की याद आ सकती है।
सिंह लव राशिफल
आज प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस रहेगा। पार्टनर के साथ बाहर घूमने या डेट का प्लान बन सकता है। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। अहंकार से दूरी बनाकर रखें।
कन्या लव राशिफल
आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है। धैर्य और समझदारी से काम लें। सिंगल जातकों को किसी पुराने मित्र से प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है।
तुला लव राशिफल
आज का दिन प्रेम के लिए अनुकूल है। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। विवाह और सगाई के योग बन सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए दिन खास है, किसी नए रिश्ते की शुरुआत संभव है।
वृश्चिक लव राशिफल
आज प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन शंका से बचें। पार्टनर पर भरोसा रखें। विवाहित जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। सिंगल जातकों को जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए।
धनु लव राशिफल
आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनेंगी। दूर रहने वाले प्रेमी मिलने की योजना बना सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए यात्रा के दौरान किसी से मुलाकात संभव है।
मकर लव राशिफल
आज रिश्तों में जिम्मेदारी और समझ बढ़ेगी। पार्टनर आपका साथ देगा। विवाहित जीवन में स्थिरता रहेगी। सिंगल जातकों को परिवार की सहमति से रिश्ता मिल सकता है।
कुंभ लव राशिफल
आज प्रेम जीवन में नए प्रयोग और उत्साह रहेगा। पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें। सिंगल लोगों को अचानक किसी से आकर्षण हो सकता है। भावनाओं में बहकर कोई वादा न करें।
मीन लव राशिफल
आज प्रेम में भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी। पार्टनर के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। विवाहित जीवन सुखद रहेगा। सिंगल लोगों को किसी पुराने परिचित से प्रेम का संकेत मिल सकता है।