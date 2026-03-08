लव राशिफल 9 मार्च-  आये मुझ तक वो तुमको जो हो ढूंढता, मेरी खामोशियों में है तू बोलता

Edited By Prachi Sharma, Updated: 09 Mar, 2026 04:50 AM

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतरीन रहेगी। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज रिश्ते में थोड़ा तनाव हो सकता है। पुरानी बातों को कुरेदने से बचें। साथी को थोड़ा स्पेस देना आज जरूरी है।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज रोमांस के लिए आज का दिन शानदार है। पार्टनर के साथ लंबी बातचीत होगी जिससे आपसी समझ बढ़ेगी। नए प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज आप काफी भावुक रहेंगे। पार्टनर से आपको भरपूर सहयोग और प्यार मिलेगा। शादी की बात आगे बढ़ सकती है।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आपका आकर्षण आज सबको प्रभावित करेगा। पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए दिन अच्छा है। रिश्तों में मजबूती आएगी।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में थोड़ी उलझन महसूस हो सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर पार्टनर पर शक न करें।

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज आप पार्टनर के साथ यादगार समय बिताएंगे। जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं, उनके लिए दिन अनुकूल है।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज रिश्ते में गहराई आएगी। आप अपने साथी के प्रति अधिक सुरक्षात्मक महसूस करेंगे। सिंगल लोगों को वर्कप्लेस पर कोई पसंद आ सकता है।

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज लव लाइफ में उत्साह बना रहेगा। आप और आपके पार्टनर किसी यात्रा या एडवेंचर का प्लान बना सकते हैं।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को समय देना मुश्किल होगा। फोन या मैसेज के जरिए संपर्क बनाए रखें ताकि उन्हें अकेलापन न लगे।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज आप पार्टनर के साथ अपने भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। दोस्तों के जरिए किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज प्रेम के मामले में आज आप बहुत लकी रहेंगे। पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति बहुत कोमल रहेगा। लव मैरिज की इच्छा रखने वालों को परिवार का साथ मिल सकता है।



