लव राशिफल 11 मार्च- ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने

11 Mar, 2026

पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो आज किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। अपने व्यवहार में सौम्यता बनाए रखें।

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो आज किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। अपने व्यवहार में सौम्यता बनाए रखें।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज आप अपने पार्टनर को कोई सरप्राइज दे सकते हैं। रिश्तों में मजबूती आएगी और पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे। शाम रोमांटिक रहेगी।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) लव लाइफ में आज थोड़ी अनबन हो सकती है। बेहतर होगा कि आप बहस करने के बजाय चुप रहें और पार्टनर की बात सुनने की कोशिश करें।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज आप काफी इमोशनल रहेंगे। पार्टनर के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। सिंगल लोगों को आज प्रेम प्रस्ताव  मिल सकता है।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज आपका पार्टनर आपकी बातों से प्रभावित होगा। आज आप साथ में कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। रिश्तों में ईमानदारी आपके बॉन्ड को और गहरा करेगी।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज लव लाइफ के लिए दिन सामान्य है। अगर कोई गलतफहमी है, तो उसे बातचीत से सुलझा लें। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें।

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में नयापन महसूस करेंगे। शादीशुदा लोगों के लिए दिन बहुत सुखद रहने वाला है। एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके रिश्ते में तनाव आ सकता है। अपने पार्टनर पर भरोसा रखें और बाहरी लोगों की बातों में न आएं।

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो आज अपनी दिल की बात कहने के लिए दिन अच्छा है। लव लाइफ में उत्साह और खुशियाँ बनी रहेंगी।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज पार्टनर के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। काम के तनाव को घर न लाएं, वरना पार्टनर को बुरा लग सकता है।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) प्रेम के मामले में आज का दिन शानदार है। आज आपको महसूस होगा कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना जरूरी है। रिश्तों में नया मोड़ आ सकता है।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे। पार्टनर के साथ पुरानी यादें ताजा करेंगे। आपसी विश्वास बढ़ेगा और रिश्ता परिपक्व होगा।

