लव राशिफल 26 फरवरी- इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 26 Feb, 2026 04:50 AM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा। यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है। विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। छोटी-छोटी बातों पर क्रोध न करें।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) रिश्तों में स्थिरता आएगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। अविवाहित लोगों को कोई खास व्यक्ति मिल सकता है। पुराने मनमुटाव दूर होंगे।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है। पार्टनर से खुलकर बातचीत करें, गलतफहमियां दूर होंगी। सोशल मीडिया के माध्यम से नया संपर्क बन सकता है।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) संवेदनशीलता अधिक रहेगी। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। विवाहित जीवन में रोमांस बढ़ेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात प्रेम में बदल सकती है।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज आकर्षण बढ़ेगा। सिंगल लोगों के लिए दिन शुभ है। लेकिन अहंकार से बचें, वरना रिश्ता बिगड़ सकता है। जीवनसाथी की भावनाओं को समझें।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) रिश्तों में संतुलन जरूरी है। पार्टनर से अपेक्षाएं कम रखें। किसी सरप्राइज से दिन खास बन सकता है। प्रेम विवाह की चर्चा संभव है।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) शुक्र की कृपा से प्रेम जीवन में मिठास रहेगी। डेट पर जाने का अवसर मिल सकता है। विवाहित लोग साथ में कोई नई योजना बना सकते हैं।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) रिश्तों में गहराई और विश्वास बढ़ेगा। लेकिन संदेह से दूर रहें। पार्टनर के साथ आध्यात्मिक या धार्मिक स्थान पर जाना शुभ रहेगा।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम में रोमांच रहेगा। दूर रहने वाले पार्टनर से मुलाकात संभव है। विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) प्रेम संबंधों में धैर्य रखें। काम की व्यस्तता रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। शाम का समय रोमांटिक रहेगा।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) नई शुरुआत के संकेत हैं। किसी खास व्यक्ति से दिल की बात कह सकते हैं। विवाहित जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। सिंगल लोगों के जीवन में प्रेम दस्तक दे सकता है। पार्टनर के साथ समय बिताएं, रिश्ता मजबूत होगा।