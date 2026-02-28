लव राशिफल 1 मार्च- दिल में मोहब्बत भरी है...

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Mar, 2026 04:50 AM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। यदि किसी बात को लेकर मन में उलझन है तो खुलकर बातचीत करें। सिंगल लोगों के लिए नई मुलाकात संभव है।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) रिश्तों में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा। आज आप अपने साथी के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए दिन अनुकूल है। छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस से बचें।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज रोमांटिक मूड में रहेंगे। प्रेमी के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। सिंगल लोगों को सोशल मीडिया या मित्रों के माध्यम से खास व्यक्ति मिल सकता है। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) भावनाएं आज प्रबल रहेंगी। पार्टनर से अपेक्षाएं अधिक हो सकती हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखें। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। पुराने मतभेद सुलझाने के लिए दिन अच्छा है।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज आपका आकर्षण बढ़ेगा और साथी आपसे प्रभावित रहेगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। अहंकार से दूरी बनाए रखें।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) रिश्तों में गंभीरता और जिम्मेदारी का भाव रहेगा। आज पार्टनर आपकी समझदारी की सराहना करेगा। सिंगल लोग जल्दबाजी में निर्णय न लें। प्रेम प्रस्ताव देने के लिए दिन सामान्य है।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज रोमांस के लिए शानदार दिन है। पार्टनर के साथ डिनर या सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज थोड़ा भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकता है। किसी पुरानी बात को लेकर मन खिन्न हो सकता है। खुलकर संवाद करना जरूरी होगा। शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी। पार्टनर के साथ हंसी-मजाक और हल्के पल बिताएंगे। लंबी दूरी के रिश्तों में बातचीत से दूरी कम होगी। सिंगल लोगों के लिए प्रस्ताव आने की संभावना है।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज अपने दिल की बात कहने का सही समय है। दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा। काम की व्यस्तता के कारण साथी को समय जरूर दें। छोटी सी सरप्राइज रिश्ते में मिठास बढ़ाएगी।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा। नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए दिन शांतिपूर्ण रहेगा।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। पार्टनर के साथ आध्यात्मिक या शांत वातावरण में समय बिताना अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों को पुराने मित्र से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है।