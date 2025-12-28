प्रयागराज में माघ मेला से पहले साधु-संतों का हंगामा, स्थिति तनावपूर्ण

प्रयागराज (उ.प्र.) वार्ता): उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले से पहले साधु-संतों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि उन्हें अभी तक मेला स्थल पर रहने के लिए जमीन नहीं दी गई और सुविधा पर्ची भी नहीं मिली।

प्रयागराज (उ.प्र.) वार्ता): उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले से पहले साधु-संतों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि उन्हें अभी तक मेला स्थल पर रहने के लिए जमीन नहीं दी गई और सुविधा पर्ची भी नहीं मिली।

जानकारी के अनुसार 100 से ज्यादा साधु-संत मेला प्राधिकरण कार्यालय के बाहर शुक्रवार रात से धरने पर बैठे हैं। शनिवार को करीब साढ़े 11 बजे एस.डी.एम. संजीव उपाध्याय मौके पर पहुंचे और संतों को हटने के लिए कहा। इस दौरान संतों और एस.डी.एम. के बीच कहासुनी हुई। एक संत एस.डी.एम. के पैरों पर गिरकर बोले कि ‘हमें जमीन दे दीजिए, नहीं तो जेल भेज दीजिए।’ एस.डी.एम. कार्यालय के अंदर चले गए, लेकिन उनके जाते ही संतों ने बाहर हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी की।

कुछ देर बाद संतों का दूसरा गुट 25 से 30 लोगों के साथ आया और पहले से धरने पर बैठे संतों को धक्का मारकर भगा दिया। इसके बाद मेला प्राधिकरण कार्यालय के बाहर 200 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। अभी हालात नियंत्रण में हैं। धरना दे रहे संतों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे आंदोलन जारी रखेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कार्यालय परिसर में किसी को प्रवेश नहीं दिया और पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ