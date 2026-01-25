Magh Mela Tent Fire Update 2026 : प्रयागराज माघ मेले शिविर में भीषण आग से मचा हड़कंप, टेंट और श्रद्धालुओं का सामान जलकर खाक

Edited By Sarita Thapa,Updated: 25 Jan, 2026 11:15 AM
संगम तट पर चल रहे आस्था के महापर्व माघ मेला 2026 से एक दुखद खबर सामने आई है। रविवार को मेले के एक शिविर में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे वहां लगा टेंट और श्रद्धालुओं की गृहस्थी का कीमती सामान जलकर राख हो...
Magh Mela Tent Fire Update 2026 : संगम तट पर चल रहे आस्था के महापर्व माघ मेला 2026 से एक दुखद खबर सामने आई है। रविवार को मेले के एक शिविर में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे वहां लगा टेंट और श्रद्धालुओं की गृहस्थी का कीमती सामान जलकर राख हो गया।
कैसे हुई घटना ?
जानकारी के अनुसार, आग लगने की यह घटना माघ मेला शिविर के सेक्टर-6 के किशोरी मठ में हुआ। आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक लोग कुछ समझ पाते या सामान बाहर निकाल पाते, तब तक सब कुछ जल चुका था। गनीमत यह रही कि इस घटना में अब तक किसी जनहानि की खबर नहीं मिली है, लेकिन श्रद्धालुओं को भारी आर्थिक चोट पहुंची है।
राहत और बचाव कार्य
आग की लपटें देखकर मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें और मेला पुलिस तुरंत सक्रिय हुई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया और इसे पड़ोसी शिविरों तक फैलने से रोका। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या असावधानीपूर्वक जलाई गई चिंगारी होने की आशंका जताई जा रही है।
प्रशासन की चेतावनी
इस हादसे के बाद मेला प्रशासन ने सभी शिविर संचालकों और कल्पवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। टेंट के पास खाना बनाने या हीटर का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ