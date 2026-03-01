Chardham Yatra 2026 : 6 मार्च से शुरू होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, नहीं लगेगा कोई शुल्क

Chardham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा को लेकर इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए अहम जानकारी सामने आई है। यात्रा हेतु पंजीकरण प्रक्रिया 6 मार्च से प्रारंभ की जाएगी और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

यात्रा तिथियों की बात करें तो केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खोले जाएंगे, जबकि बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। इस वर्ष अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है, हालांकि इन दोनों धामों के कपाट खुलने की आधिकारिक घोषणा अभी शेष है।

चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा चुकी है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के सचिव ने यात्रा मार्गों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने जानकारी दी कि 6 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा। वहीं, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि फिलहाल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही संचालित होगी। यात्रा आरंभ होने के बाद ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पंजीकरण शुल्क लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। इसलिए श्रद्धालुओं से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

इस प्रकार, चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है और श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।



