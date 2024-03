Edited By Niyati Bhandari,Updated: 24 Feb, 2024 11:30 AM

शास्त्रों में माघ पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस व्रत को करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन खास तौर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Magh Purnima 2024: शास्त्रों में माघ पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस व्रत को करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन खास तौर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और दान-पुण्य करने का भी खास महत्व है। इस बार माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती। माघ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान इस खास तेल का दीपक जलाना चाहिए। जिससे वो आकर्षित होकर सदा आपके अंग-संग रहें।

Magh Purnima: मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है इस तेल का दीपक, माघ पूर्णिमा पर अवश्य जलाएं

Light a lamp of this oil in front of Goddess Lakshmi मां लक्ष्मी के समक्ष जलाएं इस तेल का दीया

माघ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने के बाद उनके समक्ष अलसी के तेल का दीपक जलाएं। अलसी का दीया जलाना बहुत ही शुभ होता है। इससे मां लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं। जीवन में धन-धान्य की कमी नहीं होती, साथ ही संकटों से मुक्ति मिलती है।



ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, माघ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के समक्ष अलसी का दीपक जलाने से धन आगमन के स्रोत बनने लगते हैं। कर्जों से मुक्ति मिलती है और शत्रु भय का नाश होता है।



Light a lamp under the Peepal tree पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं दीपक

माघ पूर्णिमा के दिन अलसी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे भी जलाना चाहिए। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में मां लक्ष्मी का वास होता है। इससे महालक्ष्मी आपकी तरफ आकर्षित होंगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।



Keep flax seeds in the safe तिजोरी में रखें अलसी के बीज

माघ पूर्णिमा के दिन अलसी के बीजों को मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें और पूरी विधि-विधान से पूजा करें। फिर इसे घर अथवा दुकान की तिजोरी या धन स्थान पर लाल रंग के कपड़े में लपेटकर रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं।