Mahavir Jayanti 2026: महावीर स्वामी के अनमोल वचनों में छिपा है ‘सीक्रेट मंत्र’, जो बदल देगा आपकी life

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 30 Mar, 2026 01:51 PM
Mahavir Jayanti 2026: जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव महावीर जयंती के रूप में हर वर्ष श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह पावन पर्व 31 मार्च को मनाया जाएगा। यह दिन सत्य, अहिंसा और मानवता का...
Mahavir Jayanti 2026: जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव महावीर जयंती के रूप में हर वर्ष श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह पावन पर्व 31 मार्च को मनाया जाएगा। यह दिन सत्य, अहिंसा और मानवता का संदेश देने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। भगवान महावीर के उपदेश आज भी जीवन को सरल, सफल और शांत बनाने का मार्ग दिखाते हैं।
भगवान महावीर का जीवन परिचय
भगवान महावीर का जन्म लगभग 2,500 वर्ष पहले बिहार के कुंडग्राम में एक राजपरिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम वर्द्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन का त्याग कर सत्य और शांति की खोज शुरू की। लगभग 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे जगत को ज्ञान का मार्ग दिखाने लगे।
महावीर स्वामी के जीवन बदलने वाले विचार
अहिंसा परमो धर्म
महावीर स्वामी का सबसे प्रमुख संदेश अहिंसा है। उन्होंने बताया कि न केवल शारीरिक हिंसा, बल्कि बुरे विचार और कठोर वचन भी हिंसा के रूप हैं।
जियो और जीने दो
उन्होंने हर जीव के प्रति समान दृष्टि रखने की शिक्षा दी। चाहे वह छोटा कीट हो या बड़ा प्राणी, सभी को जीने का समान अधिकार है।
अपरिग्रह का सिद्धांत
महावीर स्वामी के अनुसार, अधिक इच्छाएं और संग्रह ही दुख का कारण हैं। सीमित आवश्यकताओं में ही सच्ची शांति मिलती है।
सत्य का मार्ग
सत्य बोलना और ईमानदारी से जीवन जीना ही मनुष्य को महान बनाता है। दूसरों की वस्तु बिना अनुमति लेना भी अधर्म माना गया है।
कैसे मनाई जाती है महावीर जयंती?
महावीर जयंती के दिन जैन मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। भगवान महावीर की प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है और भव्य रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। इस दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व होता है। श्रद्धालु गरीबों को भोजन कराते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं।
महावीर जयंती का महत्व
यह पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला अवसर है। महावीर स्वामी के विचार आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जो हमें शांति, संयम और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।
महावीर जयंती हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता और सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और आचरण में छिपा होता है। यदि हम उनके बताए सिद्धांतों को अपनाएं, तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो सकती है।