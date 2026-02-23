Main Menu

Makar Rashifal 24 February:  क्या आज पूरी होगी कोई बड़ी इच्छा ? जानें मकर राशि का भाग्य संकेत

Edited By Updated: 24 Feb, 2026 03:30 AM

makar rashifal 24 february

Capricorn Horoscope 24 February 2026 मकर राशिफल 24 फरवरी 2026: 24 फरवरी 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए कर्म, अनुशासन और व्यावहारिक निर्णयों का दिन साबित हो सकता है। आपकी राशि का स्वामी शनि है, जो परिश्रम, धैर्य और न्याय का प्रतीक माना जाता है। आज शनि का प्रभाव आपको गंभीर और लक्ष्य केंद्रित बनाए रखेगा। यदि आप लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो आज आपको उसकी दिशा में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं।

आज का सामान्य राशिफल
आज आपका ध्यान अपने कार्यों और जिम्मेदारियों पर अधिक रहेगा। आप भावनाओं से अधिक तर्क और व्यावहारिकता को महत्व देंगे। सुबह का समय थोड़ी भागदौड़ वाला हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी। आपकी मेहनत और धैर्य का फल मिलने की संभावना है। हालांकि, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा।

करियर और व्यवसाय
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। आपके कार्य की सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए दिन स्थिरता का है। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले विस्तृत योजना बनाएं। साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा। धन आगमन के संकेत हैं, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं। लंबी अवधि के निवेश से लाभ हो सकता है। ऋण लेने या देने से पहले पूरी जांच करें। आज बचत पर ध्यान देना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी। यदि किसी बात को लेकर तनाव था, तो आज समाधान मिल सकता है। विवाहित जातकों के लिए दिन सहयोगपूर्ण रहेगा। जीवनसाथी का समर्थन मिलेगा। हालांकि, काम के कारण रिश्तों को समय देना आवश्यक होगा।

पारिवारिक जीवन
परिवार में शांति और अनुशासन बना रहेगा।
माता-पिता का सहयोग मिलेगा।
घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है।
संतान से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य है। घुटनों या जोड़ों से संबंधित समस्या हो सकती है।
नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाएं।
अत्यधिक काम के कारण थकान से बचें।

विद्यार्थी वर्ग के लिए
छात्रों के लिए दिन परिश्रम का है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के संकेत मिल सकते हैं।
अनुशासन और नियमितता बनाए रखें।

शुभ अंक, रंग और दिशा
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला
शुभ दिशा: दक्षिण

आज का उपाय (Upay)
शनि देव की पूजा करें।
“ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जप करें।
काले तिल या उड़द दाल का दान करें।
पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

सावधानी
काम के दबाव में स्वास्थ्य की अनदेखी न करें।
अनावश्यक तनाव से बचें।
किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें।

24 फरवरी 2026 मकर राशि वालों के लिए कर्म और उपलब्धियों का दिन हो सकता है। यदि आप धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आज का दिन आपके लिए करियर और आर्थिक मामलों में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपकी मेहनत और स्थिरता आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें।

