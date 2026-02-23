दर्दनाक हादसा: अमरावती में वैन पलटने से कोहराम, 5 यात्रियों की मौके पर मौत, 7 घायल

महाराष्ट्र के अमरावती जिले से सोमवार को एक बेहद दुखद सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई। धारणी तालुका के रानीगांव घाट मार्ग पर एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में वैन में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात अन्य...

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के अमरावती जिले से सोमवार को एक बेहद दुखद सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई। धारणी तालुका के रानीगांव घाट मार्ग पर एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में वैन में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

संकरी घाट सड़क पर बिगड़ा संतुलन

यह दुर्घटना धारणी तालुका के अंतर्गत रानीगांव घाट सेक्शन में शिवाझिरी गांव से करीब दो किलोमीटर आगे हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार पिकअप वैन संकरी और घुमावदार पहाड़ी सड़क से गुजर रही थी। इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। संतुलन बिगड़ते ही वैन सड़क से फिसलकर सीधे गहरी खाई में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा बेहद भीषण था। वाहन के खाई में गिरते ही उसमें सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में कुल कितने लोग सवार थे, इसकी सटीक जानकारी जुटाई जा रही है।

बचाव कार्य में आईं दिक्कतें

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। संकरी घाट सड़क और गहरी खाई के कारण बचाव अभियान में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्थानीय ग्रामीणों ने भी राहत और बचाव कार्य में सहयोग किया। कई घंटों की मेहनत के बाद घायलों को खाई से बाहर निकाला गया। सभी सात घायलों को तुरंत धारणी के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और जरूरत पड़ने पर उन्हें बड़े अस्पताल में रेफर किया जा सकता है।

जांच शुरू, कारणों की तलाश

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाया जा रहा है कि दुर्घटना चालक की लापरवाही, तेज रफ्तार या किसी तकनीकी खराबी के कारण हुई। साथ ही वाहन में सवार यात्रियों की सही संख्या और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे के बाद एक बार फिर घाट क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा उपायों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

