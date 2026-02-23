Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Meen Rashifal 24 February : क्या आज पूरी होगी कोई दिल की तमन्ना ? मीन राशि के जातक जानें अपना भविष्य

Meen Rashifal 24 February : क्या आज पूरी होगी कोई दिल की तमन्ना ? मीन राशि के जातक जानें अपना भविष्य

Edited By Updated: 24 Feb, 2026 04:10 AM

meen rashifal 24 february

मीन राशिफल 24 फरवरी 2026 Pisces Horoscope 24 February 2026: 24 फरवरी 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा, रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन का दिन साबित हो सकता है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति माना जाता है, जो ज्ञान, विस्तार और...

मीन राशिफल 24 फरवरी 2026 Pisces Horoscope 24 February 2026: 24 फरवरी 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा, रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन का दिन साबित हो सकता है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति माना जाता है, जो ज्ञान, विस्तार और सकारात्मकता का प्रतीक है। साथ ही इस राशि पर नेपच्यून का भी प्रभाव माना जाता है, जो कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता को बढ़ाता है।

आज आपका अंतर्ज्ञान अत्यंत प्रबल रहेगा। कई बार आप बिना किसी स्पष्ट कारण के भी सही निर्णय ले पाएंगे। यदि आप अपने मन की आवाज सुनेंगे, तो दिन आपके लिए कई मायनों में लाभकारी सिद्ध हो सकता है।

आज का सामान्य राशिफल
आज का दिन आत्मचिंतन और आत्मविकास के लिए अनुकूल है। आप अपने भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। सुबह का समय थोड़ा भावनात्मक रह सकता है, लेकिन दोपहर के बाद स्थितियां संतुलित होंगी। आपकी सहानुभूति और दयालु स्वभाव के कारण लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी छवि मजबूत होगी।

करियर और व्यवसाय
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है। आपकी रचनात्मकता और नई सोच वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित कर सकती है। यदि आप कला, संगीत, लेखन, डिजाइन, फिल्म या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज विशेष सफलता मिल सकती है। 
नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इंटरव्यू कॉल या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। व्यापारियों के लिए दिन मध्यम रहेगा। कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें। साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा। आय के स्रोत स्थिर रहेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। दान-पुण्य या धार्मिक कार्यों में खर्च करने की भावना बढ़ सकती है। बचत की नई योजना शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है।

और ये भी पढ़े

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम जीवन में आज भावनात्मक गहराई देखने को मिलेगी। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो आज एक-दूसरे को बेहतर समझने का अवसर मिलेगा। सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। विवाहित लोगों के लिए दिन मधुर रहेगा। जीवनसाथी के साथ आध्यात्मिक या भावनात्मक चर्चा हो सकती है। हालांकि, छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेने से बचें।

पारिवारिक जीवन
परिवार में शांति और सौहार्द बना रहेगा। माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा। घर में धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि हो सकती है।
बच्चों की उपलब्धियों से मन प्रसन्न होगा।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य है। पैरों या नींद से संबंधित समस्या हो सकती है। ध्यान और योग से मानसिक शांति प्राप्त होगी।
अत्यधिक भावुकता से बचें और पर्याप्त आराम करें।

विद्यार्थी वर्ग के लिए
छात्रों के लिए दिन रचनात्मक रहेगा। कला और साहित्य से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिल सकती है। एकाग्रता बनाए रखने के लिए नियमित अध्ययन आवश्यक है।

शुभ अंक, रंग और दिशा
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: हल्का पीला
शुभ दिशा: उत्तर

आज का उपाय (Upay)
भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें।
“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें।
पीले वस्त्र धारण करें।
जरूरतमंदों को चना दाल या पीले फल दान करें।

सावधानी
भावनाओं में बहकर आर्थिक निर्णय न लें।
किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें।
स्वास्थ्य की अनदेखी न करें।

24 फरवरी 2026 मीन राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास, आध्यात्मिकता और रचनात्मक ऊर्जा का दिन हो सकता है। यदि आप अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति का सही उपयोग करेंगे, तो करियर, प्रेम और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि संतुलन और धैर्य से हर चुनौती का समाधान संभव है। अपने सपनों पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!