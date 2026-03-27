Makar Rashifal 29 March  : आज चमकेगा मकर राशि वालों का भाग्य, 29 मार्च को मिलने वाला वो संकेत, जो कर देगा मालामाल

Makar Rashifal 29 March : मकर राशि के जातकों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस दिन ग्रहों की एक ऐसी दुर्लभ युति बन रही है जो आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोलने वाली है। मकर राशि का स्वामी...

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Makar Rashifal 29 March : मकर राशि के जातकों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस दिन ग्रहों की एक ऐसी दुर्लभ युति बन रही है जो आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोलने वाली है। मकर राशि का स्वामी शनि है, जो अनुशासन, कर्म और न्याय का प्रतीक है। जब शनि की कृपा होती है, तो व्यक्ति रातों-रात शून्य से शिखर तक पहुंच जाता है। आज का दिन ब्रह्मांड आपको कुछ ऐसे मेटाफिजिकल संकेत देने वाला है, जिन्हें यदि आपने पहचान लिया, तो आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक पाएगा।

29 मार्च का ग्रह गोचर

आज चंद्रमा का गोचर आपके लाभ स्थान और भाग्य स्थान को सक्रिय कर रहा है। शनि देव अपनी ही राशि में संचरण करते हुए आपको 'शश महापुरुष योग' का फल दे रहे हैं। यह योग सत्ता, संपत्ति और सम्मान का कारक है। आज मंगल और शुक्र की युति आपके पंचम भाव पर प्रभाव डाल रही है, जो अचानक धन लाभ के द्वार खोलती है।

करियर और व्यापार

मकर राशि वाले स्वभाव से मेहनती होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा था। 29 मार्च को यह स्थिति पूरी तरह बदलने वाली है। यदि आप लोहे, मशीनरी, तेल, कोयला या जमीन-जायदाद से जुड़े व्यवसाय में हैं, तो आज का दिन 'बंपर' मुनाफे का संकेत दे रहा है। कोई बड़ी डील जो महीनों से अटकी थी, आज अचानक फाइनल हो सकती है। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। बॉस या सीनियर मैनेजमेंट की नजरों में आपकी छवि एक 'ट्रबलशूटर' के रूप में उभरेगी। यदि आज सुबह उठते ही आपको कोई सफेद वस्तु या दूध से भरा पात्र दिखे, तो समझ लीजिए कि आज कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमने वाली है।

आर्थिक स्थिति

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन धन के मामले में अत्यंत सौभाग्यशाली है। आज का दिन निवेश के लिए स्वर्ण काल की तरह है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है। शेयर बाजार या कमोडिटी में किया गया पुराना निवेश आज आपको अप्रत्याशित रिटर्न दे सकता है। आज आपकी आर्थिक बुद्धिमानी आपको भविष्य के लिए एक बड़ा फंड बनाने में मदद करेगी। कर्ज चुकाने के लिए भी आज का दिन बहुत अनुकूल है। यदि आज आपको राह चलते कहीं अचानक सिक्का गिरा हुआ मिले या कोई छोटा बच्चा आपको कुछ खाने की चीज दे, तो यह 'महालक्ष्मी' के आगमन का सीधा संकेत है। इसे नजरअंदाज न करें।

प्रेम और पारिवारिक जीवन

शनि प्रधान व्यक्ति अक्सर गंभीर स्वभाव के होते हैं, जिससे परिवार में कभी-कभी दूरी महसूस होती है। लेकिन आज ग्रहों की चाल आपके स्वभाव में सौम्यता लाएगी। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि आप संतान प्राप्ति की योजना बना रहे थे, तो आज शुभ समाचार मिल सकता है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं, उनके लिए शाम का समय उत्तम है। शुक्र का प्रभाव आपकी बातों में आकर्षण भर देगा। घर में किसी धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। मकर राशि के जातक अक्सर घुटनों या जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, लेकिन आज आपको इन समस्याओं से राहत मिलेगी। चंद्रमा की शुभ स्थिति आपके तनाव को कम करेगी। आज आप खुद को मानसिक रूप से बहुत स्पष्ट (Clear) पाएंगे। बाहर के खाने से बचें और रात को हल्का भोजन करें ताकि पाचन तंत्र सही रहे।

आज के अचूक उपाय

शनि चालीसा का पाठ: शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें।

नीला रंग: आज नीले या गहरे ग्रे रंग के कपड़े पहनना आपके लिए बहुत लकी साबित होगा।

छाया दान: एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भरें, उसमें अपना चेहरा देखें और उसे किसी जरूरतमंद को दान कर दें।

मंत्र: "ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें।

आज का विशेष अंक और समय

भाग्यशाली अंक: 8 और 4।

भाग्यशाली रंग: रॉयल ब्लू और काला।