Mangal Gochar 2026 Effect: मकर संक्रांति के बाद बदलेंगे दिन, इन राशियों पर होगी मंगल की विशेष कृपा

Updated: 09 Jan, 2026 10:26 AM

Mangal Gochar 2026: मकर संक्रांति के बाद ग्रहों के सेनापति मंगल (Mars Transit) राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल का गोचर सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। यह गोचर कुछ राशियों के लिए भाग्योदय का संकेत देगा,...

Mangal Gochar 2026: मकर संक्रांति के बाद ग्रहों के सेनापति मंगल (Mars Transit) राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल का गोचर सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। यह गोचर कुछ राशियों के लिए भाग्योदय का संकेत देगा, वहीं कुछ को सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

मंगल गोचर 2026 की तिथि और समय (Mars Transit 2026 Date & Time)
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार—
16 जनवरी 2026, भोर 4 बजकर 27 मिनट पर मंगल ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 23 फरवरी 2026, दोपहर 11 बजकर 49 मिनट तक मकर राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि मंगल की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए इस गोचर का प्रभाव विशेष रूप से शक्तिशाली रहेगा।

मंगल गोचर 2026 का सभी राशियों पर प्रभाव (Mangal Gochar Rashifal 2026)
मेष राशि (Aries)
मंगल आपके दसवें भाव में गोचर करेगा, जो करियर और कर्म का भाव है।
कार्यक्षेत्र में जबरदस्त उन्नति
प्रशासनिक कार्यों में सफलता
पिता के करियर में बदलाव के योग
उपाय: दूध उबालते समय उसे गिरने न दें।

वृष राशि (Taurus)
मंगल आपके नौवें भाव में रहेगा।
भाग्य का पूरा साथ मिलेगा
बड़े भाई से लाभ
चिकित्सा, कृषि और शस्त्र से जुड़े व्यवसाय में मुनाफा
उपाय: भाइयों की मदद जरूर करें।

मिथुन राशि (Gemini)
मंगल आठवें भाव में गोचर करेगा।
जीवन सुखमय रहेगा
अस्थायी मांगलिक दोष बनेगा
उपाय: तवा गर्म होने पर पानी के छींटे मारकर रोटी सेंकें।

कर्क राशि (Cancer)
मंगल सातवें भाव में रहेगा।
वैवाहिक जीवन में संतुलन जरूरी
अस्थायी मांगलिक दोष
उपाय: 23 फरवरी तक बांस से बनी वस्तुएं घर न लाएं।

सिंह राशि (Leo)
मंगल छठे भाव में गोचर करेगा।
प्रभावशाली लोगों से संपर्क
भाई-बहनों और मित्रों को लाभ
उपाय: मंगलवार को भाई समान व्यक्ति को उपहार दें।

कन्या राशि (Virgo)
मंगल पांचवें भाव में रहेगा।
संतान सुख
बुद्धि और विवेक में वृद्धि
शिक्षा में सफलता
उपाय: रात में सिरहाने पानी रखें और बच्चों को दूध दान करें।

तुला राशि (Libra)
मंगल चौथे भाव में गोचर करेगा।
भूमि, भवन और वाहन का सुख
माता का सहयोग
अस्थायी मांगलिक दोष
उपाय: सुबह उठकर कुल्ला करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
मंगल तीसरे भाव में रहेगा।
पराक्रम में वृद्धि
भाई-बहनों से सहयोग
ससुराल पक्ष से लाभ
उपाय: मंदिर में शहद का दान करें।

धनु राशि (Sagittarius)
मंगल दूसरे भाव में गोचर करेगा।
धन लाभ होगा लेकिन बचत कठिन
संतान सुख मिलेगा
 उपाय: भाइयों की मदद करते रहें।

मकर राशि (Capricorn)
मंगल लग्न भाव में रहेगा।
स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में वृद्धि
राजनीति और व्यापार में लाभ
अस्थायी मांगलिक दोष
उपाय: मंदिर में कपूर या दही का दान करें।

कुंभ राशि (Aquarius)
मंगल बारहवें भाव में रहेगा।
खर्च बढ़ सकता है लेकिन धन की कमी नहीं
शय्या सुख में वृद्धि
अस्थायी मांगलिक दोष
उपाय: कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं और खाकी रंग की टोपी पहनें।

मीन राशि (Pisces)
मंगल ग्यारहवें भाव में गोचर करेगा।
आय में वृद्धि
इच्छाओं की पूर्ति
आध्यात्मिक झुकाव
उपाय: बेटी के ससुराल पक्ष को चादर भेंट करें।

मंगल गोचर 2026: क्या कहता है ज्योतिष?
मंगल का यह गोचर कई राशियों के लिए सफलता, साहस और धन वृद्धि लेकर आएगा। वहीं जिन राशियों पर अस्थायी मांगलिक दोष बन रहा है, उन्हें उपाय अपनाकर नकारात्मक प्रभाव से बचना चाहिए।

