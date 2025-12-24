Market Astrology (24 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक) :  आने वाले सप्ताह में सितारों का मार्कीट पर प्रभाव

Market Astrology: आलोच्य सप्ताह (24 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक) के पूर्वार्ध में कोई भी सितारा न तो अपना राशि परिवर्तन करता है और न ही स्थिति बदलता है किंतु उत्तरार्ध में बुध की स्थिति में दो बदलाव होते हैं, वह अपनी राशि भी चेंज करता है तथा पूर्व में...

Market Astrology: आलोच्य सप्ताह (24 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक) के पूर्वार्ध में कोई भी सितारा न तो अपना राशि परिवर्तन करता है और न ही स्थिति बदलता है किंतु उत्तरार्ध में बुध की स्थिति में दो बदलाव होते हैं, वह अपनी राशि भी चेंज करता है तथा पूर्व में अस्त भी होता है। इसके अतिरिक्त मंगल, सूर्य, शुक्र नक्षत्र पर अपनी स्थिति भी बदलते हैं। इस तरह टूटते-बनते ग्रह योग को स्टडी करने से मालूम देता है कि सप्ताह का उत्तरार्ध इंपोर्टैंट होगा, क्योंकि उसमें जहां उठा-पटक होगी, वहां रुख में अदला-बदली भी नजर आती है, इसलिए मार्कीट को देख परख कर काम करने वाले नुकसान के रिस्क से भी बचे रहेंगे।



यूं तो शुरू सप्ताह से तेजी का रुख बना रहने की आशा है फिर भी उत्तरार्ध में किसी नए रुख के शुरू हो जाने की आशा नजर आती है इसलिए मार्कीट को देख-परख कर ही काम करने के लिए अपना मन बनाता सही रहेगा। इस सप्ताह में 25, 29 तथा 30 दिसम्बर खास दिन समझें। वैसे 29 तथा 30 दिसम्बर के लिए किसी अच्छे मौके पर लगे एक तरफे फायदा दे सकते हैं।



तेल सोया, तेल मूंगफली, सरसों, अलसी, तोरिया, तिल, तेल, बिनौला, अरंडी, खल, सींगदाना, मेंथा, पिपरामैंट, अन्य तेल पदार्थों एवं वनस्पति इत्यादि में शुरू सप्ताह से तेजी की आशा। 29 तथा 30 दिसम्बर दोनों दिन मार्कीट एक तरफा झटका के साथ खुल सकती है। कॉटन, पटसन, रुई, कपास, सन्न, सूत, सिल्क, स्टैपल, ऊनी, सूती, रेशमी कपड़े तथा यार्न इत्यादि में शुरू से तेजी का रुख बने रहने की आशा-फिर 29, 30 दिसम्बर दोनों दिन खास होंगे। शेयर मार्कीट में 22 दिसम्बर वाला रुख 28 दिसम्बर तक बना रहेगा। 29 दिसम्बर को बाजार झटका के साथ एकतरफ चल सकता है। 30 तारीख को तेजी के साथ झटका के बीच मंदी का रिएक्शन आने की आशा दिखती है।



सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य पत्थरों, बहुमूल्य धातुओं में शुरू सप्ताह में तेजी रुख की आशा। बीच में 25 को मजबूती का रिएक्शन फिर 29 दिसम्बर तथा 30 दिसम्बर दोनों दिन मार्कीट पर नजर रखें क्योंकि रेटों में एक तरफा झटका आ सकता है। गुड़, चीनी, शक्कर तथा अन्य मीठी रसदार वस्तुओं एवं मिश्री इत्यादि में शुरू में तेजी। 29 दिसम्बर किसी समय रेट गिर सकते हैं। फिर 30 दिसम्बर एकतरफा झटका आ सकता है।



गेहूं, गवारा, मटर, मक्की, चने, जौ, बाजरा, अरहर, मूंग, मास तथा अन्य अनाज पदार्थों एवं दालों इत्यादि में 24 दिसम्बर से तेजी का रुख, 29 दिसम्बर को रेटों में नापायेदारी दिखेगी, फिर 30 दिसम्बर को एकतरफा झटका संभावित है। हाजिर मार्कीट में पूर्वार्ध में ग्राहकी एवं लवाली का जोर दिखेगा, किंतु उत्तरार्ध में मार्कीट में सुस्ती एवं खामोशी नजर आएगी।