Market Astrology (31 दिसम्बर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक): आने वाले सप्ताह में सितारों का मार्कीट पर प्रभाव

Market Astrology (31 दिसम्बर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक): आलोच्य सप्ताह (31 दिसम्बर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक) के दौरान भी सितारा न तो अपनी राशि बदलता है और न ही पोजीशन चेंज करता है, इसलिए न तो ग्रह योग में कोई बदलाव होगा और न ही उनकी स्थिति में। बृहस्पति नक्षत्र के चरण पर अपनी स्थिति चेंज करता है। बुध सप्ताह के आखिरी दिन, बहुत देर रात को नक्षत्र पर अपनी स्थिति जरूर बदलता है किंतु उसका अधिकतर असर अगले सप्ताह की मार्कीट पर पड़ेगा।

जहां तक आलोच्य सप्ताह के मार्कीट रुख का संबंध है, ख्याल है कि 29 दिसम्बर को अस्तित्व में आया ग्रह योग तथा उसके परिणामस्वरूप बना मार्कीट रुख इस पूरे सप्ताह में इफैक्टिव रहेगा, इसलिए 29 दिसम्बर को मार्कीट ने जो रुख पकड़ा होगा वही रुख जनरल तौर पर इस सप्ताह में बना रहेगा। इस सप्ताह में 31 दिसम्बर तथा 5 जनवरी उठा-पटक वाले दिन।

तेल सोया, तेल मूंगफली, सरसों, अलसी, तोरिया, तिल तेल, बिनौला अरंडी, खल, सींगदाना, मेंथा, पिपरामैंट, अन्य तेल पदार्थों, वनस्पति इत्यादि में 29 दिसम्बर वाला रुख सप्ताहांत तक चलेगा वैसे 31 दिसम्बर तथा 5 जनवरी दोनों दिन मजबूती का रिएक्शन। कॉटन, पटसन, रुई, कपास, सन्न, सूत, सिल्क, स्टैपल, ऊनी, सूती, रेशमी कपड़े तथा यार्न इत्यादि में नापाएदारी का रुझान बना रहेगा। शेयर मार्कीट में 29 दिसम्बर को यदि तेजी का रुख बना होगा तो समझें कि आगे भी तेजी बनी रहेगी। बीच में 5 जनवरी मजबूती का रिएक्शन आएगा।

सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य पत्थरों, बहमूल्य धातुओं में रेटों में स्थिरता का अभाव क्योंकि रेट कभी ऊपर और कभी नीचे होते रहेंगे, इसलिए काम न करना सही रहेगा, 5 जनवरी को रेटों पर नजर रखें। गुड़, चीनी, शक्कर तथा अन्य मीठी रसदार वस्तुओं एवं मिश्री इत्यादि में मंदा तेजी के रिएक्शनों का सिलसिला बना रहेगा। 31 दिसम्बर, 5 जनवरी खास ध्यान देने वाले दिन।

गेहूं, गवारा, मटर, मक्की, चने, जौ, बाजरा, अरहर, मूंग, मास तथा अन्य अनाज पदार्थों एवं दालों इत्यादि में तेजी का रुझान टिक न पाएगा, क्योंकि रेट तेज होकर नर्म होते रहेंगे। हाजिर मार्कीट में काम-धंधा के लिए न लवाल और न ही बिकवाल एक्टिव दिखेगा, इसलिए मार्कीट में कोई ज्यादा हलचल नजर न आएगी।